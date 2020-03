Sport Kort: Knieblessure houdt basketballer Antetokounmpo duels aan kant

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Knieblessure houdt Antetokounmpo aan kant

Basketballer Giannis Antetokounmpo mist de komende twee duels van Milwaukee Bucks in de NBA. De Griekse sterspeler heeft last van een blessure aan zijn linkerknie.

Antetokounmpo liep de blessure vrijdag op tijdens het verloren topduel met de LA Lakers (103-113). Hij ontbreekt komende week als zijn ploeg tegen Phoenix Suns en Denver Nuggets speelt.

Antetokounmpo is dit seizoen van grote waarde voor Milwaukee Bucks. Hij is gemiddeld goed voor 29 punten per wedstrijd en pakt 13 rebounds per duel. Milwaukee Bucks is de koploper van de Eastern Conference van de NBA.

Handbal: Van der Heijden verruilt Duitsland voor Hongarije

Handbalster Laura van der Heijden speelt de komende twee seizoenen voor de Hongaarse club Siófok. De 29-jarige international laat weten dat ze voor twee seizoenen heeft getekend bij de Hongaarse ploeg. Oranje-aanvoerder Danick Snelder maakte vorige maand al bekend binnen Hongarije over te stappen van Ferencvaros naar Siófok.

Van der Heijden speelde sinds 2018 voor Bietigheim, waarmee ze kampioen werd in Duitsland. "Ik kan verheugd aankondigen dat ik de komende twee seizoenen voor Siófok zal spelen. Ik kijk ernaar uit. Maar eerst wil ik het seizoen goed afmaken bij Bietigheim", laat ze via Facebook weten. Van der Heijden speelde in 2017-2018 ook al in de Hongaarse competitie, toen voor Ferencvaros.

Motorsport: Bendsneyder elfde in openingsrace Moto2

17.11 uur Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zijn knappe kwalificatie voor de Grote Prijs van Qatar in de Moto2 niet kunnen doortrekken in de race. De 21-jarige Rotterdammer van NTS RW Racing begon de eerste GP van het seizoen vanaf de vijfde plek, zijn beste startplaats ooit in de Moto2, maar moest meteen bij de start al veel plaatsen prijsgeven. Hij finishte als elfde.

De zege op het circuit van Losail ging naar de Japanner Tetsuta Nagashima, die zijn eerste zege ooit boekte in de Moto2. Hij bleef op zijn Red Bull KTM de Italianen Lorenzo Baldassarri en Enea Bastianini een seconde voor. De Amerikaan Joe Roberts, die de pole had veroverd, eindigde als vierde.

De Spaanse motorcoureur Albert Arenas won in de Moto3. Het raceweekend in Qatar werd zonder een wedstrijd in de MotoGP-klasse afgewerkt in verband met het nieuwe coronavirus. De coureurs in de Moto2 en Moto3 verbleven al enige weken in Qatar voor testen en mochten daarom wel racen.

Jeffrey Herlings Ⓒ EPA

Motorsport: Negende triomf Herlings in thuisrace Valkenswaard

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn fans weer waar voor hun geld gegeven. De Brabander won op het circuit van Valkenswaard voor de negende keer in zijn carrière de Grote Prijs van Nederland.

De 25-jarige Herlings moest er harder voor werken dan ooit, want hij had in de Sloveen Tim Gajser een geduchte concurrent. De regerend wereldkampioen in de zware klasse MXGP was zelfs oppermachtig in de eerste manche en reed Herlings op meer dan 20 seconden achterstand.

In de tweede heat wist Herlings zich op te peppen voor een ouderwetse galavoorstelling voor zijn thuispubliek. Hij nam vanaf de start de leiding en stond die niet meer af, ook al bleef Gajser vrijwel de hele race kort achter hem. Pas in de slotfase kon Herlings afstand nemen omdat Gajser een uitglijder maakte op zijn motor.

Aan de meet had het duo evenveel punten vergaard, maar de winst in de tweede manche bezorgde Herlings de eindzege. Hij boekte al zijn 88e GP-overwinning.

Golf: Luiten herstelt de verhoudingen

Joost Luiten heeft de Qatar Masters toch afgesloten als beste Nederlander. De 34-jarige golfer had 69 slagen nodig voor zijn slotronde en eindigde daardoor op een totaal van 277, één minder dan Lars van Meijel. Luiten stond na twee dagen in de top van het klassement, maar duikelde daar zaterdag uit door een tegenvallende ronde van 75 slagen (vier boven par).

Joost Luiten Ⓒ AFP

Luiten zag dat Van Meijel, een nieuwkomer op de Europese Tour, hem zelfs passeerde op de ranglijst. Op de slotdag wist Luiten de verhoudingen enigszins te herstellen. Na een ronde met drie birdies en één bogey eindigde hij op de gedeelde 21e plaats. Van Meijel had net als zaterdag 71 slagen nodig en vond zijn naam in de eindstand terug op de gedeelde 28e plek. De Spanjaard Jorge Campillo pakte de winst in Doha, na een play-off met de Schot David Drysdale. Beiden waren op 271 slagen uitgekomen. De beslissing viel pas op de vijfde extra hole.

Zwemmen: Kamminga zwemt opnieuw een record

14.09 uur: Arno Kamminga heeft bij de Diamond Race in Antwerpen ook zijn Nederlands record op de 200 meter schoolslag aangescherpt. De 24-jarige Katwijker tikte in de series aan in 2.07,54, ruim vier tienden sneller dan enkele maanden geleden in Boedapest (2.07,96).

Kamminga scherpte een dag eerder in Antwerpen al zijn nationale record op de 100 school aan, tot twee keer toe zelfs. In de series klokte hij 58,52, in de finale ging het met 58,43 nog iets sneller. "Bizar dit. Echt bizar. De wedstrijd was bedoeld als trainingsprikkel", aldus de zwemmer die eind vorig jaar bij de EK kortebaan in Glasgow goud pakte op de 100 en 200 meter. "Dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. We zijn op de goede weg en op de goede manier bezig."

Kamminga heeft zowel op de lange- als kortebaan alle Nederlandse records op de schoolslagnummers op zijn naam staan

Skïen: Wereldbeker super-G voor Caviezel na afgelasting

11.54 uur: De Zwitserse skiër Mauro Caviezel heeft zonder op de piste te komen de wereldbeker op de super-G veroverd. De wedstrijd in het Noorse Kvitfjell werd zondag afgelast vanwege het slechte weer. Eerder was al bekend dat de wereldbekerfinales die over twee weken in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo zouden plaatsvinden vanwege het coronavirus niet doorgaan.

Caviezel stond drie punten voor op Vincent Kriechmayer, maar de Oostenrijker krijgt nu niet de kans die achterstand te overbruggen.

De 31-jarige Caviezel won nog nooit een wereldbekerwedstrijd, maar was dit seizoen wel de meest constante skiër op de super-G. Volgens databureau Gracenote is hij pas de derde skiër die de kristallen kogel op de super-G wint zonder een wedstrijd te winnen. Eerder lukte dat de Zwitser Pirmin Zurbriggen in het seizoen 1987/88 en diens landgenoot Franz Heinzer in 1990. Volgende week staan er nog een slalom en een reuzenslalom voor de mannen op het programma in het Sloveens Kransjka Gora.

Motorcross: GP Trentino uitgesteld door corona

11.17 uur: Ook de motorcrossers mijden voorlopig Italië. Vanwege het coronavirus is de Grote Prijs van Trentino, die gepland stond voor 5 april, uitgesteld. De organisatie heeft 19 juli als nieuwe datum voorgesteld.

Het WK motorcross begon vorige week in het Engelse Matterley Basin waar Jeffrey Herlings meteen alweer de beste was. Zondag volgt in Valkenswaard de tweede manche. De Grote Prijs van Trentino zou de vierde WK-wedstrijd zijn geweest.