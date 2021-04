Riechedly Bazoer klaar voor oogsttijd met Vitesse

Riechedly Bazoer is klaar voor een eindsprint met Vitesse. Ⓒ ANP

ARNHEM - Na een rommelige periode waarin hij door een disciplinaire én een normale schorsing maar één officiële wedstrijd speelde in vier weken, is Riechedly Bazoer klaar voor een goede eindsprint met Vitesse. „Die tweede schorsing was balen. Maar ik heb de afgelopen week goed getraind en we hebben nog een oefenwedstrijd tegen RKC gehad, waarin ik 45 minuten heb gespeeld, dus met het ritme zit het wel goed”, aldus de 24-jarige Utrechter.