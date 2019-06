Den Bosch heeft nog geen sluitende begroting

De club, uitkomend in de eerste divisie, is nog in afwachting van het hoger beroep dat het heeft aangetekend tegen een uitspraak van de licentiecommissie van de KNVB dat Kakhi Jordania de vereniging niet mag overnemen.

De Georgiër wil met 99,9 procent van de aandelen grootaandeelhouder worden en de Brabantse club van de nodige financiële impulsen voorzien. De Beroepscommissie Betaald Voetbal heeft FC Den Bosch laten weten dat het nog een maand nodig heeft voor een uitspraak.

De licentiecommissie van de KNVB wil van alle clubs voor 1 juli een sluitende begroting ontvangen. FC Den Bosch ziet geen andere mogelijkheid dan een begroting zonder volledige dekking in te dienen.