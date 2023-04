Qatarese sjeik verhoogt miljardenbod op Manchester United

Dat melden onder meer de Engelse krant The Guardian en Sky Sports vrijdagavond.

Sjeik Jassim deed al twee keer eerder een bod om voor de volle 100 procent eigenaar te worden van de club waar Erik ten Hag hoofdtrainer is. Hij komt nu dichtbij het bedrag van 6 miljard pond dat de Amerikaanse familie Glazer voor United zou willen hebben.

Eerder deze maand werd bekend dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Carlyle Group gesprekken voert over een overname van Manchester United. The Carlyle Group is een van de grootste particuliere investeringsmaatschappijen van de wereld. De Finse zakenman Thomas Zilliacus trok zich vorige week terug als kandidaat-koper van Manchester United.

De Manchester United-fans laten hun afkeer blijken van de familie Glazer. Ⓒ ANP/HH

De oprichter en voorzitter van investeringsmaatschappij Mobile FutureWorks bracht vorige maand een bod uit op de Engelse voetbalclub. Zilliacus wilde ManUnited met hulp van de supporters overnemen en hen ook inspraak geven in de besluitvorming, maar hij heeft zich teruggetrokken nu de de huidige eigenaren van de club - de Amerikaanse familie Glazer - een derde biedingsronde hebben geopend.

Verkeerd beleid

Manchester United is sinds 2005 in handen van de Glazers. Supporters roepen al geruime tijd om het vertrek van de Amerikaanse familie, die volgens een deel van de achterban verkeerd beleid zou voeren. De Glazers gaven daar eind vorig jaar gehoor aan. Ze maakten toen bekend een verkoop te overwegen.

De Britse miljardair Ratcliffe meldde zich met zijn bedrijf Ineos al snel als kandidaat-koper, gevolgd door een consortium uit Qatar onder leiding van sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani. Bij Manchester United, dat dit jaar onder leiding van Ten Hag al de League Cup won en in de FA Cup-finale staat, spelen de Nederlandse internationals Wout Weghorst, Donny van de Beek en Tyrell Malacia. De club staat in de Premier League op de vierde plaats.

