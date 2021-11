Cristiano Ronaldo plaatst speciale boodschap voor medespelers op Instagram

De Portugese voetbalster plaatste een speciale boodschap op Instagram na de winst op Villarreal (0-2) in de Champions League. United, dat zijn eerste wedstrijd speelde zonder de ontslagen coach Ole Gunnar Solskjaer, plaatste zich daarmee voor de knock-outfase.

„Proficiat jongens, voor een geweldige overwinning die ons brengt waar we thuishoren! Wij zijn Man. United en we zullen nooit opgeven met vechten voor deze club! Kom op, kerels!”, schreef de vedette, die de eerste goal maakte en daarmee tekende voor zijn 140e doelpunt in de Champions League. „Het is altijd geweldig om te spelen in Spanje, fantastisch om te winnen in Spanje, bevredigend om te scoren in Spanje, een land waar ik me altijd bijzonder heb gevoeld”, aldus Ronaldo, die jarenlang uitblonk bij Real Madrid.

Bij Manchester United had Donny van de Beek eindelijk weer eens een basisplaats. Onder Solskjaer mocht hij dit seizoen één keer eerder in het elftal beginnen. In Spanje mocht de oud-Ajacied ruim een uur meedoen.