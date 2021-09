Ajax bindt FC Groningen aan zegekar en kan met vertrouwen toewerken naar ’Besiktas-thuis’

De ploeg van Erik ten Hag kan zich zodoende met vertrouwen gaan opmaken naar het Champions League-duel van dinsdag met Besiktas. Het eerste duel in het miljoenenbal, uit bij Sporting Portugal, werd met 5-1 gewonnen.

De cijfers van Ajax in de vaderlandse competitie zijn indrukwekkend. Door de eerdere overwinningen op NEC (5-0), Vitesse (5-0), PEC Zwolle (0-2), Cambuur (9-0) en Fortuna Sittard (5-0) is het doelsaldo nu gegroeid tot dertig doelpunten voor en slechts één tegen.

De spelers van Ajax vieren de 1-0 van Edson Alvarez. Ⓒ ProShots

Ontregelen

Tegen FC Groningen had Ajax het in de eerste helft echter een stuk minder makkelijk dan gehoopt. Trainer Danny Buijs had goed gekeken hoe je niet moet aantreden tegen de regerend landskampioen en de noorderlingen wisten het Amsterdamse aanvalsspel in de eerste 45 minuten aardig te ontregelen.

Toch dook Ajax met een voorsprong de rust in. In de 40e minuut zette middenvelder Edson Alvarez zijn ploeg op 1-0. De middenvelder kopte een voorzet van Steven Berghuis bekeken binnen. Hij stuurde de bal tegendraads en via de grond richting het vijandelijke doel. FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh stond aan de grond genageld.

Antony viert op geheel eigen wijze de 2-0. Ⓒ ProShots

Antony

In de tweede helft, ruim tien minuten nadat de wedstrijd was hervat, werd het Groningse verzet definitief gebroken. Na een snelle uitbraak pegelde Antony de bal in de verre hoek. De Braziliaan verkeert de laatste weken sowieso in bloedvorm. Niet voor niets is hij opgeroepen voor de Seleção.

Nousair Mazraoui

De score had zaterdag een stuk hoger kunnen uitvallen, maar Ten Hag moest lijdzaam toezien hoe zijn spelers meerdere grote kansen misten. Zo schoot Nousair Mazraoui van dichtbij hard naast.

De rechtsback, die dit seizoen al geregeld wist uit te blinken, maakte zijn misser tien minuten voor tijd echter goed door raak te volleren na een lange bal op maat van Lisandro Martinez: 3-0.

Door de zesde driepunter in zeven wedstrijden heeft Ajax nu een voorsprong van drie punten op de verrassende nummer twee Willem II. De Tilburgers versloegen eerder op de avond PSV, met 2-1. De Eindhovenaren staan momenteel derde met een puntentotaal van 15.

Om 18.45 uur nemen ook Vitesse en Fortuna Sittard het tegen elkaar op.