Voorzitter Amerikaanse voetbalbond onder grote druk vertrokken

Cordeiro lag onder vuur vanwege een verklaring die de bond heeft afgegeven in een rechtszaak die de nationale vrouwenploeg had aangespannen. De vrouwen van ’Team USA’, die vorig jaar hun wereldtitel prolongeerden door Oranje in de finale te verslaan, vinden dat ze zowel financieel als qua faciliteiten worden achtergesteld bij de mannen.

In de verklaring van de bond staat dat de mannelijke voetballers in de VS meer geld krijgen dan de vrouwen omdat ze „een grotere verantwoordelijkheid” hebben en omdat ze „een hoger vaardigheidsniveau moeten hebben gebaseerd op snelheid en kracht.” Het leidde tot veel kritiek van sponsoren en van de speelsters zelf. De voetbalsters droegen deze week voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Japan hun shirt binnenstebuiten, zodat het logo van de bond niet zichtbaar was.

Megan Rapinoe, aanvoerster van de Verenigde Staten]. Ⓒ AFP

Cordeiro zegt dat hij de verklaring die de bond heeft ingediend bij de rechtbank niet goed heeft gelezen. Hij bood daarvoor excuses aan en besloot op te stappen. De 64-jarige Cordeiro, geboren in India, was sinds 2018 voorzitter. Vicevoorzitter Cindy Parlow Cone volgt hem op, in ieder geval tot aan de bondsvergadering van februari volgend jaar. Parlow Cone, oud-international, is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Amerikaanse bond.