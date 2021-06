Sport Kort: Volleybalsters op kwaliteit en karakter langs Polen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse volleybalsters boeken knappe zege op Polen

20.42 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League de zesde overwinning behaald. Oranje versloeg op kwaliteit en karakter Polen in Rimini. De ploeg van bondscoach Avital Selinger werkte in de achtste wedstrijd twee keer een achterstand in sets weg en sloeg toe in de vijfde set. De setstanden waren: 21-25 25-23 22-25 25-21 15-9.

Nika Daalderop (18 punten) was de beste aanvaller in de Nederlandse ploeg, die dinsdag in Rimini tegen Canada aantreedt. Ook Anne Buijs, Elles Dambrink (beiden 17 punten) en Eline Timmerman (16 punten) waren goed op dreef.

Loting Afrika Cup uitgesteld vanwege corona

20.39 uur: De loting voor de Afrika Cup, die op 25 juni in Yaoundé (Kameroen) zou plaatsvinden, is uitgesteld wegens „logistieke problemen vanwege corona.” Dat heeft de Afrikaanse voetbalfederatie (CAF) gezegd, zonder meer details te geven.

Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd voor de ceremonie, zei een woordvoerder van de CAF. Het toernooi dat oorspronkelijk dit jaar had moeten plaatsvinden, is vanwege de pandemie verplaatst naar januari 2022.

Bij de loting worden 24 teams over zes groepen verdeeld. Onder de 23 ploegen die al gekwalificeerd zijn, bevinden zich titelverdediger Algerije, gastland Kameroen en Egypte. De 24e plaats gaat naar Sierra Leone of Benin, die binnenkort om het laatste ticket spelen.

Nederlands cricketteam verslaat Ierland opnieuw

19.10 uur: Het Nederlands cricketteam heeft maandag de derde wedstrijd tegen Ierland in de eerste reeks wedstrijden voor de CWC Super League gewonnen. Daarmee kwam de serie bij Kampong in Utrecht op 2-1 voor Oranje.

Oranje herstelde zich goed van de nederlaag afgelopen vrijdag in de tweede wedstrijd tegen Ierland. De Ieren gingen na gewonnen toss batten en bleven steken op het matige totaal van 163 all out. De bowlers Fred Klaassen en Logan van Beek pakten ieder drie wickets.

Nederland passeerde het Ierse totaal in de 46e over voor het verlies van zes wickets. Stephan Myburgh was topscorer met 74 runs.

Atletiek: Marathon Berlijn mikt in september op ouderwets massale deelname

18.05 uur: De snelste marathon ter wereld mikt in september weer op massale deelname. De marathon van Berlijn hoopt 35.000 mensen te laten rennen in de eerstkomende editie, die staat gepland voor 26 september. De hardlopers die willen meedoen moeten vooraf een negatieve coronatest laten zien of bewijzen dat ze zijn ingeënt.

De organisatie van de marathon van Berlijn en het stadsbestuur van de Duitse metropool maakten maandag bekend dat de wedstrijd over 42,195 kilometer deel uitmaakt van een proef om de samenleving verder open te gooien. Er is eerst een testloop over 10 kilometer in juli en daarna in augustus een halve marathon.

Als dat goed gaat en de besmettingscijfers blijven dalen, dan kan in september de marathon worden gehouden met ’ouderwetse’ aantallen hardlopers. Bij de laatst gehouden editie in 2019 waren er 45.000 deelnemers.

De Keniaan Eliud Kipchoge liep in 2018 het wereldrecord in Berlijn: 2.01.39. De Ethiopiër Kenenisa Bekele was een jaar later slechts 2 seconden langzamer: 2.01.41.

Mountainbiken: De Knegt selecteert bekende vier mountainbikers voor Tokio

18.04 uur: Bondscoach Gerben de Knegt heeft de Nederlandse selectie bekendgemaakt voor de mountainbikewedstrijden op de Olympische Spelen in Tokio. Daar zaten geen verrassingen in. Bij de mannen doen Mathieu van der Poel en Milan Vader mee, Anne Tauber en Anne Terpstra vertegenwoordigen Nederland bij de vrouwen.

Dit viertal was eigenlijk al geruime tijd zeker van uitzending naar Tokio, maar de wereldbekers vorige maand in Albstadt en Nove Mesto telden nog mee voor de olympische kwalificatie. Na die races was het voor De Knegt duidelijk dat hij aan de bekende namen kon vasthouden.

„We kunnen sowieso stellen dat deze vier sporters de afgelopen jaren een hoog niveau hebben weten te behalen, waar andere landgenoten nog niet aan hebben kunnen tippen. Dat hoge niveau geeft ook vertrouwen in de kansen van deze ploeg”, aldus De Knegt. „Ik denk dat we met Mathieu van der Poel absoluut een medaillekandidaat in huis hebben voor de wedstrijd bij de mannen, maar ook de andere drie hebben in het verleden laten zien met een goede dag voor het podium mee te kunnen doen in een goed bezette wedstrijd.”

De Knegt verwacht dat het parcours in Tokio in het voordeel is van de Nederlanders. „We hebben een goede indruk gekregen dankzij een testwedstrijd (in oktober 2019), waar Anne Terpstra nog als derde is geëindigd. De mountainbikers krijgen een ronde voorgeschoteld met relatief korte klimmen, het komt straks vooral op kracht en snelheid aan. Dat ligt onze sporters goed.”

Van der Poel heeft herhaaldelijk zijn ambitie al uitgesproken; hij gaat voor goud in Tokio. De alleskunner op de fiets eindigde vorige maand als tweede en zevende in de genoemde wereldbekerwedstrijden.

Skateboardsters na WK definitief zeker van Spelen

16.20 uur: De Nederlandse skateboardsters Roos Zwetsloot (20), Keet Oldenbeuving (16) en Candy Jacobs (30) hebben de afgelopen dagen bij het WK Street in Rome hun ticket voor Tokio veiliggesteld.

Nederlands kampioen Zwetsloot eindigde op de achtste plaats in de Italiaanse hoofdstad en leverde daarmee de beste prestatie. Tijdens de halve finale liep ze een blessure aan haar voet op en uit voorzorg trok ze zich terug voor de finale. „Terugtrekken van Roos uit de finale was de meest verstandige keuze. Liever laten we het podium hier schieten dan straks op de Spelen”, aldus bondscoach Sjoerd Vlemmings.

Oldenbeuving en Jacobs kwamen in Rome niet verder dan de halve finale en eindigden respectievelijk op de 11e en 32e plaats. Net als de grootmachten Verenigde Staten, Brazilië en Japan, is Nederland toch met drie skaters bij de vrouwen maximaal vertegenwoordigd op het onderdeel Street op de Olympische Spelen.

Skateboarden is dit jaar voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen.

Golf: Van Driel tweede in European Open Hamburg

15.51 uur: Darius van Driel is in het European Open in Hamburg op de gedeelde tweede plaats geëindigd. Dat is zijn beste resultaat op een toernooi van de Europese Tour.

Van Driel kwam na een slotronde van 70 slagen uit op een totaal van 210, 6 onder par. Dat waren twee slagen meer dan de Engelsman Marcus Armitage, die afsloot met een ronde van 65 slagen en het toernooi won met 208 slagen, 8 onder par.

Van Driel deelde de tweede plek met de Belg Thomas Detry, de Italiaan Edoardo Molinari en de Engelsman Matthew Southgate. Het toernooi duurde vanwege coronabeperkingen in Duitsland drie in plaats van de gebruikelijke vier dagen.

Joost Luiten eindigde als 11e met -2 na een slotronde van 70 slagen. Wil Besseling speelde ook de derde ronde in 70 slagen en werd met -1 gedeeld 18e.

Van Driel speelde vooral stabiel op de Green Eagle golfbaan in Hamburg. Met scores van 71, 69 en 70 had de 32-jarige Leidschendammer geen echte uitschieter, maar zijn scores hielden hem in de race voor de eindzege. Zo ver kwam het niet, daarvoor was Van Driel in de derde ronde net niet scherp genoeg; hij zette twee bogeys tegenover vier birdies.

Paardensport: Gal voert dressuurequipe aan bij CHIO Rottterdam

15.31 uur: De in het afgelopen weekeinde opnieuw nationaal kampioen geworden Edward Gal voert de Nederlandse dressuurequipe volgende maand aan bij het CHIO van Rotterdam. Bondscoach Alex van Silfhout wees voor de wedstrijd de top drie van het NK aan. Naast Gal rijden daardoor ook Hans Peter Minderhoud en Dinja van Liere.

Na de wedstrijden in het Kralingse Bos, die worden gehouden van 1 tot en met 4 juli, selecteert Van Silfhout de combinatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Er worden vier ruiters afgevaardigd naar Japan. Van Silfhout baseert zich daarbij op de nationale titelstrijd van Ermelo en de wedstrijden op het CHIO, de zogenoemde observatiewedstrijden. In Rotterdam komen ook in de individuele wedstrijden nog tal van Nederlandse combinaties aan de start.

Van Silfhout kijkt uit naar het CHIO. „Het NK heeft laten zien waar alle combinaties op dit moment staan. Mijn keuze voor het CHIO is daarop gebaseerd en was dan ook niet heel moeilijk. Edward Gal zal GLOCK’s Total U.S. rijden, met GLOCK’s Toto Jr als reserve. Hans Peter Minderhoud start GLOCK’s Dream Boy en Dinja van Liere (Uden) Hermès. Mocht een van de combinaties niet van start kunnen dan is Marlies van Baalen met Go Legend de eerste aangewezen reserve.”

Van Baalen was de nummer 4 van de nationale titelstrijd.

Judo: debutante Van Krevel in tweede ronde uitgeschakeld op WK judo

12.33 uur: Judoka Naomi van Krevel is bij haar WK-debuut uitgeschakeld in de tweede ronde. De 21-jarige Nederlandse verloor in Boedapest in de klasse tot 52 kilogram van de Braziliaanse Larissa Pimenta. Een schouderworp leverde de Braziliaanse nummer 11 van de wereld een waza-ari op.

Van Krevel was nog wel goed begonnen aan de mondiale eindronde. Ze won in de eerste ronde op ippon van de Panamese Kristine Jimenez. De Nederlandse, die onlangs op de EK in Lissabon niet verder kwam dan de eerste ronde, maakt geen deel uit van de olympische selectie voor Tokio.

Voetbal: Voorzitter Braziliaanse bond geschorst om seksuele intimidatie

12.21 uur: In de aanloop naar het toernooi om de Copa América, dat op het laatste moment naar Brazilië is verplaatst, rommelt het behoorlijk bij de Braziliaanse voetbalbond CBF. Bondscoach Tite en de spelers van de nationale ploeg zien uit angst voor het coronavirus een toernooi in eigen land niet zo zitten. Volgens Braziliaanse media heeft de regering daarom bondsvoorzitter Rogério Caboclo opgedragen om Tite te ontslaan, maar Caboclo werd zondag voor 30 dagen geschorst omdat hij door een werkneemster van de bond wordt beschuldigd van seksuele intimidatie.

De voorzitter van de CBF ontkent de beschuldigingen. Caboclo moet zijn taken voorlopig wel overdragen aan één van de vicevoorzitters en kan het door de regering gewenste ontslag van de bondscoach dus niet bekrachtigen.

Brazilië behoort tot de landen die het zwaarste zijn getroffen door het coronavirus. Al ruim 470.000 Brazilianen overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer doden. Toch besloot de overheid onder leiding van president Jair Bolsonaro vorige week de organisatie van de Copa América op zich te nemen, nadat Colombia (vanwege de politie onrust) en Argentinië (vanwege coronazorgen) waren afgehaakt als gastlanden van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap.

De Braziliaanse voetballers zien het eigenlijk niet zitten om in eigen land een toernooi te spelen. Ze brengen dinsdag na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay hun officiële standpunt naar buiten. De Copa América moet vrijdag beginnen.

Voetbal: PSV opnieuw op trainingskamp in Duitsland

11.36 uur: PSV gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen opnieuw naar Duitsland. Roger Schmidt, de Duitse trainer van de Eindhovenaren, neemt net als vorig jaar zijn selectie mee naar Marienfeld. PSV oefent daar tegen Delbrücker SC (7 juli) en VfL Osnabrück (10 juli).

PSV start de voorbereiding op 25 juni op het eigen trainingscomplex in Eindhoven. Vooralsnog zijn dan geen supporters welkom op De Herdgang in verband met de coronamaatregelen. Voor vertrek naar Duitsland speelt PSV op 3 juli een oefenwedstrijd tegen de Belgische tweedeklasser RWD Molenbeek.

De nummer 2 van de Eredivisie bereidt zich daarna op Duitse bodem voor op het eerste officiële duel van het seizoen 2021-2022, in de tweede voorronde van de Champions League op 20 of 21 juli. De return is een week later. Op 16 juni hoort PSV welke club het dan treft. De ploeg van Schmidt moet drie voorrondes doorkomen om het hoofdtoernooi te halen. Op 7 of 8 augustus strijdt PSV met landskampioen en bekerwinnaar Ajax om de Johan Cruijff Schaal.

Handbal: Vrees voor schouderblessure bij teruggekeerde Groot

11.07 uur: Handbalster Nycke Groot heeft een blessure opgelopen in aanloop naar de Olympische Spelen. De spelverdeelster is geblesseerd geraakt aan haar schouder tijdens de bekerfinale zondag van haar Deense club Odense tegen Nykøbing. De ernst is nog niet duidelijk. „We hopen natuurlijk dat het meevalt. Ze laat maandag een scan maken in het ziekenhuis en dan weten we of er iets fout zit”, zei directeur Lars Peter Hermansen van de club, waar ook de internationals Lois Abbing en Tess Wester spelen.

Groot (33) had juist besloten na een afwezigheid van ruim 2 jaar weer te spelen voor het Nederlands team. Ze was overgehaald door bondscoach Emmanuel Mayonnade, die haar er graag bij willen hebben in Tokio. Groot stopte na een reeks succesvolle jaren in januari 2019 bij Oranje. Ze veroverde met het Nederlands team zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016, waar ze ook gekozen werd als beste speelster. Op het WK van 2017 én het EK van 2018 werd het brons. Ze was er niet meer bij toen Oranje eind 2019 de wereldtitel veroverde.

Groot kwam in de bekerfinale, die Odense won met 32-26, een kwartier voor het einde van de wedstrijd ongelukkig ten val. Ze kwam verkeerd terecht op haar linkerschouder en viel uit, meldde een verslaggever van de Volkskrant, die aanwezig was. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Golf: Cantlay profiteert van afhaken Rahm en wint The Memorial

08.46 uur: De Amerikaanse golfer Patrick Cantlay heeft voor de tweede keer The Memorial gewonnen, het prestigieuze toernooi op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). De 29-jarige Cantlay had daarvoor wel een play-off tegen landgenoot Collin Morikawa nodig. De beslissing viel op de eerste extra hole.

Cantlay, in 2019 ook al winnaar van The Memorial, profiteerde van de dramatische aftocht van Jon Rahm. De Spanjaard kreeg direct na afloop van zijn derde ronde te horen dat hij positief had getest op het coronavirus. Rahm stond aan kop van de ranglijst met zes slagen voor op Cantlay en Morikawa, maar moest het toernooi zaterdag in tranen verlaten en ging direct in isolatie.

„Het was een heel gekke situatie, heel ongelukkig voor Jon”, zei Cantlay. „Iedereen, ik ook, weet dat dit toernooi anders was afgelopen als dit niet was gebeurd.”

De twee Amerikanen legden de vierde ronde beiden af in 71 slagen en eindigden op een totaal van 275 (13 onder par). Op de extra hole had Cantlay vier slagen nodig (par). De 24-jarige Morikawa, vorig jaar winnaar van het PGA Championship, miste vervolgens een putt voor par. Cantlay kreeg de winnaarstrofee uit handen van golficoon Jack Nicklaus, organisator van The Memorial.

Turnen: Biles met overmacht naar zevende meerkamptitel

08.16 uur: Turnster Simone Biles heeft met overmacht haar zevende Amerikaanse meerkamptitel veroverd. De 24-jarige Biles was een klasse apart in Forth Worth. Ze eindigde op een puntentotaal van 119,650, bijna 5 punten meer dan Sunisa Lee die als tweede eindigde.

Met zeven nationale meerkamptitels heeft Biles nu alleen het record in handen in de Verenigde Staten. Ze deelde het record met Clara Schroth-Lombady, die in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw zes keer de beste meerkampster van de VS was.

Biles zette de hoogste scores neer op sprong, balk en de vloer. Alleen op de brug met ongelijke leggers eindigde ze niet als eerste, daarop was Lee de beste. „Op naar de trials”, zei Biles over de kwalificatiewedstrijden voor de Spelen. De turnster pakte vijf jaar geleden op het mondiale sportevenement in Rio de Janeiro vier keer goud. Alleen op de balk, waarop Sanne Wevers het goud pakte, moest ze genoegen nemen met een andere kleur (brons).

Basketbal: LA Clippers met eerste thuiszege door in play-offs

07.44 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben de tweede ronde bereikt van de play-offs in de NBA. De Clippers wonnen in het eigen Staples Center het beslissende, zevende duel met Dallas Mavericks: 126-111. De voorgaande zes wedstrijden in de best-of-sevenserie waren allemaal gewonnen door de uitspelende ploeg, een unicum in de NBA.

Luka Doncic gooide weliswaar 46 punten bij elkaar en gaf ook 14 assists bij de Mavericks, maar de 22-jarige Sloveen kon daarmee niet voorkomen dat het seizoen ten einde kwam voor de ploeg uit Dallas. Bij de Clippers maakten drie spelers meer dan 20 punten: Kawhi Leonard (28), Marcus Morris sr. (23) en Paul George (22). De ploeg uit LA, die in de reguliere competitie op de vierde plaats eindigde in het westen, gaat het nu opnemen tegen Utah Jazz. De best presterende ploeg uit het reguliere seizoen rekende in de eerste ronde af met Memphis Grizzlies (4-1).

Philadelphia 76ers is als eerste geplaatst in het oosten, maar de ’Sixers’ begonnen de tweede ronde van de play-offs met een nederlaag in eigen huis tegen Atlanta Hawks: 124-128. Trae Young blonk met 35 punten uit bij de Hawks.

Voetbal: Amerika wint eerste Nations League

07.43 uur: De Amerikaanse voetballers hebben de eerste editie van de Concacaf Nations League gewonnen. In Denver was de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter, oud-speler van onder meer PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur, na verlenging met 3-2 te sterk voor Mexico. In navolging van de Europese voetbalbond UEFA heeft ook de Concacaf, de federatie voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, een Nations League opgezet.

De Amerikaanse aanvoerder Christian Pulisic maakte in de 114e minuut uit een strafschop het winnende doelpunt. Andrés Guardado kreeg in de extra tijd van de verlenging de kans om de stand vanaf 11 meter weer gelijk te trekken, maar de ingevallen keeper Ethan Horvath stopte de penalty van de oud-PSV’er.

De bijna 40.000 toeschouwers zagen een spectaculaire finale. Jesús Corona (ex-FC Twente) zette Mexico al na 1 minuut spelen op voorsprong, na een fout in de Amerikaanse defensie. Giovanni Reyna trok de stand gelijk, maar via Diego Lainez kwamen de Mexicanen in de 79e minuut weer aan de leiding. Juventus-middenvelder Weston McKennie zorgde 3 minuten later voor de gelijkmaker, waardoor een verlenging noodzakelijk werd.

Bij de Amerikanen werd oud-Ajacied Sergiño Dest, nu speler van FC Barcelona, na een uur gewisseld. Edson Álvarez van Ajax ging bij Mexico in de slotfase van de verlenging naar de kant. Met Héctor Moreno en Hirving Lozano stonden ook twee oud-spelers van PSV in de basis.