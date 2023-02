VIDEO Lionel Messi schittert namens Paris Saint-Germain en slecht magische mijlpaal

De 35-jarige Messi maakte zijn eerste doelpunt op 1 mei 2005 voor FC Barcelona in de wedstrijd tegen Albacete. Daarna scoorde hij nog 671 keer voor de Spaanse club. Voor Paris Saint-Germain maakte hij in zijn tweede seizoen zijn 28e treffer. Messi maakte ook nog 98 doelpunten voor het Argentijns elftal waarmee hij in december de wereldtitel veroverde.

Het doelpunt van Messi betekende de 2-0 in de wedstrijd bij Olympique. Ploeggenoot Kylian Mbappé had eerder de score geopend na een voorzet van de Argentijn, iets wat de twee herhaalden bij de prachtige 3-0. Dat was ook de eindstand.

PSG was eerder deze maand geklopt door Marseille in de Coupe de France en de Parijzenaars verloren daarna ook nog van AS Monaco in de competitie en van Bayern München in de Champions League.

Voor PSG, dat Neymar miste in Marseille, begon het duel bij de rivaal echter slecht. Presnel Kimpembe ging in de 13e minuut onderuit en lag lange tijd ogenschijnlijk bewegingsloos op het veld. De Fransman was nog niet zo lang weer terug van een blessure die hem ook weghield van het WK. Hij bewoog weer, maar moest met een brancard van het veld.

Mbappé opende in de 25e minuut de score voor de bezoekers. De spits liep goed de diepte in op een pass van Messi en rondde zonder aarzelen af. Vier minuten later stelde Mbappé Messi in staat om een historische treffer te maken. Nog voor de rust hadden beide aanvallers kansen op nog een treffer.

In de tweede helft probeerde Marseille het wel via Alexis Sánchez en Sead Kolasinac, maar het aanvalsduo van PSG sloeg nog een keer genadeloos toe. In een snelle tegenaanval kreeg Mbappé de bal van Messi met een boogje en schoot in de verre rechterhoek de 3-0 binnen. Het was de 200e treffer voor Mbappé bij PSG, waarmee hij het record van Edinson Cavani evenaarde.