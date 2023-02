VIDEO Lionel Messi schittert namens Paris Saint-Germain en slecht magische mijlpaal

Video

Bridget Maasland in tranen: ‘Schrik er zelf ook van’

In een emotionele aflevering van het EO-programma 'De Kist' vertelt Bridget Maasland zondagavond over de donkere gedachten waarmee ze heeft geworsteld. Zelf hulp nodig? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800 0113 of chat via 113.nl.