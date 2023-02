Tadej Pogacar voltooit hattrick in Ruta del Sol, Tom Pidcock slaat dubbelslag in Algarve

Na een lastige rit over 164 kilometer liep de laatste kilometer nog eens fors omhoog. Daar slaagde Pogacar erin de Spanjaard Enric Mas te lossen. De Italiaan Lorenzo Rota kwam als derde boven in Iznájar. Pogacar won eerder de eerste twee etappes, zijn Belgische ploeggenoot Tim Wellens was vrijdag de beste in de derde rit.

Pogacar start zondag in de vijfde en laatste etappe met een veilige marge van 1 minuut en 14 seconden op de Spanjaard Mikel Landa. „Het ziet er goed uit, maar er wacht ons nog een zware rit. De ploeg begint langzaam moe te worden, want er wordt elke dag vanuit de start aangevallen”, vertelde Pogacar, die zijn seizoen maandag was begonnen met winst in de eendaagse koers Jaén Paraiso Interior.

Een valpartij had zaterdag vroeg in de koers al voor een splitsing in het peloton gezorgd. Rustig werd het daarna nooit, volgens Pogacar. „Mijn ploeggenoten hebben zo hard gewerkt. Ook voor hen ben ik blij dat ik won.”

Ronde van de Algarve

Tom Pidcock zette de voorlaatste etappe van de Ronde van Algarve op zijn naam. De Brit van Ineos Grenadiers versloeg thuisrijder João Almeida in een sprint bergop op de Alto do Malhão, een klim van bijna drie kilometer met een stijgingspercentage van ongeveer tien procent. Ilan van Wilder werd derde.

Pidcock nam dankzij zijn overwinning ook de leiderstrui over van Magnus Cort Nielsen, die de tweede en derde won. De verschillen zijn in aanloop naar de afsluitende tijdrit van zondag echter klein. Ook Almeida en Wilder maken op het 24 kilometer lange parcours nog een goede kans op de eindzege.

De Nederlander Thymen Arensman, een teamgenoot van Pidcock, zag zijn kansen op succes verdampen toen hij vlak voor het begin van de finale te maken kreeg met pech.

Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten moet nog even geduld hebben voor haar eerste overwinning van dit jaar. De wereldkampioen van Movistar sloot de lastige derde etappe van de Wielerweek Valencia af als derde. De ritzege in Altea was voor de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. De renster van AG Insurance - Soudal Quick-Step hield in de sprint van een selecte groep rensters de Australische Amanda Spratt en Van Vleuten achter zich.

Moolman nam de leiderstrui over van Elisa Balsamo, de Italiaanse die de eerste twee ritten had gewonnen. Zondag volgt de slotrit met finish in Gandia. Voor de 40-jarige Van Vleuten is de Wielerweek Valencia haar eerste wedstrijd in haar laatste seizoen als profrenster.