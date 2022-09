Koolhof verslaat Rojer en bereikt dubbelfinale US Open

Koolhof en Skupski benutten in het Louis Armstrong-stadion hun vijfde matchpoint en boekten zo hun vijftigste overwinning van dit seizoen.

Ze nemen het in de finale op tegen Rajeev Ram en Joe Salisbury. Het Amerikaans/Britse duo is als eerste geplaatst op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Koolhof en Skupski nemen de eerste plaats op de wereldranglijst over als ze Ram en Salisbury verslaan.

Alles pakt goed uit

„We spelen het hele seizoen al goed en blijven gewoon doen wat we doen”, zei Koolhof. „Alles pakt tot nu toe goed uit voor ons.” De Nederlander en zijn Britse dubbelpartner speelden hun partij in de kwartfinales ook al in Louis Armstrong, na het Arthur Ashe-stadion de grootste baan in New York. „We kunnen vragen of we hier ook de finale mogen spelen”, zei Koolhof lachend. „We kennen Rajeev en Joe goed, we trainen vaak met ze en delen ook een coach. Het wordt leuk in de finale.”

Koolhof (33) bereikte twee jaar geleden ook al de finale in New York, toen met de Kroaat Nikola Mektic aan zijn zijde. Ze verloren de eindstrijd in twee sets. De Nederlander vormt dit jaar een succesvol duo met Skupski. Ze wonnen al zes toernooien en hebben zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals in Turijn.

De 41-jarige Rojer won de US Open in 2017 met de Roemeen Horia Tecau, nadat ze twee jaar eerder al de dubbeltitel op Wimbledon hadden gepakt. De geboren Antilliaan, die al jaren voor Nederland uitkomt, veroverde dit jaar met Arévalo op Roland Garros zijn derde grandslamtitel.