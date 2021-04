Jay Gorter stoot legendarische doelman Tonny van Leeuwen van troon

In het seizoen 1970/1971 was het Van Leeuwen, de legendarische doelman van het Groningse GVAV, die 23 duels op rij geen treffer om zijn oren kreeg.

„24 keer de nul, ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Er komt de laatste tijd veel op me af. Ik ben sprakeloos”, aldus Gorter vrijdagavond voor de camera van sportzender ESPN. „Zo hoopvol was ik het seizoen niet ingegaan. Ik wilde gewoon het seizoen lekker doorkomen en mezelf laten zien omdat ik nog lekker jong bent. Je wilt laten zien wat je in petto heb. Dat het zo zou gaan lopen, had niemand verwacht, denk ik.”

„Het is heerlijk. Dit is geweldig, eigenlijk moet dat gevoel wel overheersen, maar ik ben heel zelfkritisch dus ik sta hier niet al te blij voor de camera, maar dat dringt morgenochtend wel tot me door”, aldus de 20-jarige Gorter die niet helemaal tevreden was over het spel van Go Ahead Eagles.

Sinds oktober 2014 staat er een standbeeld van Tonny van Leeuwen bij het stadion van FC Groningen. Hij verdedigde het doel van achtereenvolgens Sparta en GVAV. Twee keer droeg hij het shirt van het Nederlands elftal. In 1971 kwam Van Leeuwen door een verkeersongeluk op 28-jarige leeftijd om het leven.