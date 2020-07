Hoe nu verder met de Pro League?

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer. Ⓒ ANP/HH

Het BAS zet een en ander op zijn kop. Vóór 23 juli kan er geen uitsluitsel zijn over hoe volgend seizoen de competitie wordt aangepakt. Met 16, 17, 18 of zelfs 20? Want een algemene vergadering van de Pro League moet 14 dagen op voorhand worden aangekondigd en vandaag is het 9 juli. De kans dat de competitie op 7 augustus kan starten, is klein. De kalender die gisteren werd gepresenteerd, kan zo goed als zeker meteen weer de prullenmand in.