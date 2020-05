’Fans Newcastle United moeten stokje steken voor dubieuze overname’

Die oproep komt van Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Mohammad bin Salman, de steenrijke kroonprins van Saudi-Arabië, wordt door westerse inlichtingendiensten verdacht van betrokkenheid bij de moord op Khashoggi in 2018 in Turkije.

„Jullie hebben als loyale fans een belangrijke stem in deze zaak”, schrijft Cengiz in een open brief.

„Ik smeek jullie om je allemaal te verenigen om je geliefde club en stad te beschermen tegen de kroonprins en de mensen om hem heen. Ze doen dit niet om u te helpen en niet met uw belangen in gedachten, maar alleen voor zich zelf. Hun hart ligt niet echt bij de club liggen die zo veel voor jullie betekent.”

Het is onduidelijk wat voor plannen Mohammad bin Salman met Newcastle United heeft. Hij is nog rijker dan Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, de eigenaar van Manchester City uit Abu Dhabi.