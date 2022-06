’Teleurgesteld’ Feyenoord onderzoekt beroep tegen zware UEFA-straf

Door onze Telesportredactie

Feyenoord-fans gooien vuurwerk tijdens Marseille-Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord is teleurgesteld over de „zware straffen en hoge geldboetes” die de Europese voetbalbond UEFA de club heeft opgelegd voor wangedrag van supporters. Feyenoord mag naar het eerstvolgende Europese uitduel geen supporters meenemen en tijdens het eerste Europese thuisduel moet een deel van De Kuip leeg blijven. Een woordvoerder zegt dat nu wordt gekeken of het zinvol is hiertegen in beroep te gaan.