Weer straf UEFA voor Feyenoord: Noordtribune moet gesloten blijven

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Feyenoord-fans gooien vuurwerk tijdens Marseille-Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De UEFA heeft Feyenoord flink gestraft voor het tweeluik met Olympique Marseille in de Conference League. De eerstvolgende thuiswedstrijd in Europa zal de Noordtribune in de Kuip dicht moeten. Dit vanwege ongeregeldheden en het afsteken van vuurwerk.