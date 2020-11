Live: Oranje op achterstand tegen Spanje

De vriendschappelijke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA is om 20.45 uur begonnen. Beide elftallen zullen niet met het sterkste elftal spelen. Nederland speelt de komende week de laatste twee duels in de Nations League, tegen Bosnië en Herzegovina en Polen. Spanje wacht, in datzelfde toernooi, duels met Zwitserland en Duitsland.

AZ-doelman Marco Bizot heeft woensdag een basisplaats en maakt daarmee zijn debuut als international. Tim Krul staat in de wedstrijden tegen Bosnië en Polen onder de lat. Davy Klaassen, die na drie jaar afwezigheid terug is bij Oranje, krijgt ook speeltijd.

Nederland en Spanje stonden twaalf keer eerder tegenover elkaar. Spanje won in 2010 in de WK-finale na verlenging met 1-0. De Boer was toen assistent-bondscoach.

