Doelpuntloos gelijkspel voor Feyenoord

De kansen in Rotterdam waren voor beide ploegen schaars. Feyenoord, met Mark Diemers en Bryan Linssen in de basis, kreeg voor de rust kansjes via Marouan Azarkan, Linssen en Jens Toornstra.

Queensy Menig kreeg namens de bezoekers uit Enschede de grootste kans. Hij schoot op de lat. Nicolai Jørgensen kreeg nog een kleine kans in de slotfase, maar de Deense Feyenoorder kreeg de bal niet onder controle.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat spreekt zijn spelers toe. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord-coach Advocaat vond het een matige wedstrijd, hij had van zijn ploeg graag wat meer strijd willen zien. „De omstandigheden waren niet geweldig, maar we moeten de fout bij onszelf zoeken”, zei hij bij FOX Sports. „Fysiek staan we goed, maar nu moeten we verder gaan”, keek hij vooruit op het volgende deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Toernooi in Duitsland

Vorige week won Feyenoord in de Kuip overtuigend (3-0) van stadgenoot Sparta. Volgend weekend doet Feyenoord mee aan een toernooi in Duisburg, waar MSV Duisburg en Borussia Dortmund de tegenstanders zijn.

Twente-coach Ron Jans sprak van een goede tramprestatie. „Ik ben meer tevreden dan ontevreden. We hebben gedisciplineerd verdedigd waardoor Feyenoord heel weinig gecreëerd heeft. In de eindfase waren we te onschuldig, maar dat is ook logisch door de mensen die er nog niet bij zijn.”

Ridgeciano Haps ontbrak bij Feyenoord en tAdvocaat bekende dat dat in verband was met het coronavirus. Feyenoord maakte maandag bekend dat er voor de tweede keer een speler uit de selectie besmet is met het coronavirus. Evenals bij de eerste speler maakte de club uit privacy-overwegingen de naam niet bekend.