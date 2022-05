Oud-voetbalinternational Henk Groot (84) overleden

Groot droeg zowel het shirt van Ajax als Feyenoord. In totaal werd hij 5 keer landskampioen (vier keer met Ajax) en pakte hij drie keer de KNVB-beker (2 keer met Ajax). Groot kwam 39 keer uit voor het Nederlands elftal. Daarin maakte hij 12 doelpunten.

Tussen 1959 en 1970 speelde hij 305 officiële duels voor Ajax en maakte daarin liefst 207 doelpunten. Alleen Sjaak Swart, Johan Cruijff en Piet van Reenen scoorden vaker voor Ajax. Groot heeft nog steeds een uniek record in handen bij Ajax. In het seizoen 1960/61 was hij goed voor 41 competitiedoelpunten, een ongeëvenaard record bij de Amsterdammers.

Groot, afkomstig uit Zaandijk, kwam in 1959 bij Ajax. In 1963 stapte hij over naar Feyenoord om twee jaar later terug te keren in Amsterdam, waar hij een routinier was in een team met onder meer de jonge Cruijff. Een knieblessure zorgde in 1969 voor een plotseling einde van zijn voetballoopbaan. Eerder dat jaar had hij nog meegedaan in de eerste Europa Cup 1-finale van de Amsterdammers. In Madrid was AC Milan destijds met 4-1 te sterk.

Zelf zei Groot over zijn tijd bij Ajax. „Het was mooi. Ik heb met twee generaties gevoetbald. Eerst nog met de oude generatie met Wim Anderiesen jr., Ger van Mourik en Jan van Drecht. Daarna heb ik met de nieuwe lichting gespeeld: Johan Cruijff, Wim Suurbier, Barry Hulshoff. Ik ben misschien niet zo’n Ajacied als Sjakie Swart is, maar ze moeten niets over de club zeggen!”

Louis van Gaal was vol lof over Groot. „Ik was een fan van Henk Groot, oud-aanvaller van Ajax, die vaak scoorde met zijn hoofd. Ik dacht ’dat kan ik ook’, maar ik kon het niet”, zei de huidige bondscoach van het Nederlands elftal ooit.