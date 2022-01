Amy Pieters maand na ongeval nog altijd niet bij kennis

Dat meldt haar ploeg SD Worx, die vrijdag een nieuwe verklaring over de gezondheidstoestand van de 30-jarige Pieters naar buiten bracht. „De familie Pieters krijgt veel vragen over de huidige stand van zaken, maar er is vooralsnog weinig verandering te melden over de situatie, die door de familie als onzeker wordt ervaren.”

De 30-jarige Pieters kwam op 23 december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd wegnamen die was ontstaan door de val. Op 5 januari werd ze vervoerd naar Nederland.