PSV kan cashen voor flop Gianluca Scamacca

De boomlange aanvaller (inmiddels 1,95 meter), die op zijn zestiende voor een paar ton was overgenomen van AS Roma, had te vaak ruzie met de bal en bleef steken op drie potjes voor Jong PSV. Na tweeënhalf seizoen werd Scamacca voor een half miljoen euro verkocht aan het Italiaanse Sassuolo. Later zou de spits nog even als huurling opduiken bij PEC Zwolle, waarvoor zijn inbreng met slechts tien duels ook beperkt zou blijven.

Na die moeizame fase in zijn carrière heeft de inmiddels 23-jarige Scamacca zich de afgelopen jaren goed doorontwikkeld. Afgelopen seizoen kon hij na huurperiodes bij Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli en Genoa zijn kunsten eindelijk vertonen in het shirt van Sassuolo en dat werd een succes met zestien goals in 36 wedstrijden in de Serie A, terwijl de geboren Romein inmiddels ook al zeven interlands voor de Italiaanse nationale ploeg achter zijn naam heeft. Het heeft ervoor gezorgd, dat Scamacca ineens een gewilde speler is.

PSG met spits aan de haal, kassa PSV rinkelt

Volgens Franse media gaat Paris Saint-Germain met de spits aan de haal. De Franse club, die vandaag de van OGC Nice overkomende Christophe Galtier als nieuwe trainer presenteerde, zou volgens Franse media 50 miljoen euro willen betalen voor Scamacca. Omdat toenmalige technisch manager Marcel Brands namens PSV bij de verkoop van de aanvaller aan Sassuolo in 2017 een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, zou een dergelijk transferbedrag de kassa doen rinkelen bij de Eindhovenaren. De financiële meevaller zou volgens bronnen rond de Eindhovense club kunnen oplopen richting 5 miljoen euro.

In dat geval wordt het totaal aan transferinkomsten van PSV in deze transferzomer opgevoerd naar 20 miljoen euro. Eerder werd Mario Götze voor 4 miljoen euro overgenomen door Eintracht Frankfurt, nam FC Twente Michal Sadilek definitief over voor 1,5 miljoen euro en werd Ritsu Doan voor 8,5 miljoen euro verkocht aan SC Freiburg. Ook profiteert PSV financieel mee van de verkoop van oud-PSV-speler Steven Bergwijn door Tottenham Hotspur aan Ajax, als die transfer eindelijk zijn beslag zou krijgen. Dat gaat om circa 1 miljoen euro.

Gianluca Scamacca (m) is een boomlange spits. Ⓒ ANP/HH

Dure jongens

PSV gaf zelf deze transferwindow tot nu toe zes miljoen euro aan afkoopsommen uit. Zowel voor Luuk de Jong als Guus Til moest een vergoedingssom van 3 miljoen euro worden betaald, waarbij het bedrag in het geval van Til door bonussen kan oplopen richting 4 miljoen euro. De nieuwelingen Xavi Simons, Walter Benitez en Boy Waterman werden transfervrij vastgelegd, terwijl Ki-Jana Hoever gehuurd is van Wolverhampton Wanderers. Ook het Braziliaanse talent Savinho, die door de City Group van Atletico Mineiro is gekocht en via Troyes bij PSV terecht zal komen, gaat gehuurd worden. Wel moet PSV flink in de buidel tasten voor de salarissen van dure jongens als Benitez, Simons, De Jong en Til, maar daar staat het vertrek van andere dure spelers tegenover.

Directeur voetbalzaken John de Jong heeft ruimte in het salarisgebouw gemaakt door afscheid te nemen van Maxi Romero (verhuurd aan Racing Club in Argentinië), Ryan Thomas (transfervrij vertrokken en op De Herdgang revaliderend van een knieblessure), Eran Zahavi (transfervrij vertrokken en inmiddels onder contract bij Maccabi Tel Aviv), Vincent Müller (transfervrij vertrokken en inmiddels onder contract bij MSV Duisburg), Yvon Mvogo (einde huur en op weg naar het Franse FC Lorient) en Bruma (verhuurd aan Fenerbahce met verplichte koopoptie voor volgend jaar voor 3 miljoen euro).