Enrique weg bij Spanje wegens privéproblemen

Enrique werd vorig jaar na het WK aangesteld. De laatste drie EK-kwalificatiewedstrijden ontbrak de Spaanse trainer bij de nationale ploeg. Moreno had toen al de eindverantwoordelijkheid. De Spaanse bond omschreef de reden van de absentie van Luis Enrique toen als „dringende familiezaken.”

„Het was een besluit van Luis Enrique en dat respecteren wij natuurlijk. We zijn hem dankbaar voor zijn eerlijkheid”, zegt Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Luis Enrique lukte het niet om zich met Spanje te kwalificeren voor de finaleronde van de Nations League. Spanje zat in een poule met Engeland en Kroatië. De Engelsen mochten als groepswinnaar verder, Spanje werd tweede. In de kwalificatiecampagne voor het EK begon Spanje met een 2-1-zege op Noorwegen. Tegen Malta (0-2 winst) ontbrak de bondscoach voor het eerst. Vervolgens was hij er ook niet bij in de uitwedstrijd tegen de Faroër Eilanden (1-4) en thuis tegen Zweden (3-0).

Voor zijn voorheen vaste assistent Moreno wordt het de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. Sinds de aanstelling van Luis Enrique bij FC Barcelona B was Moreno altijd de eerste assistent-coach. Dat was ook het geval bij AS Roma, Celta de Vigo en later bij de hoofdmacht van Barcelona.

Moreno moet Spanje, dat met 12 punten fier bovenaan staat in kwalificatiepoule F, naar het EK leiden. „We hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken”, stelt Rubiales, die aangeeft dat er verder niets verandert aan de duur van het contract van Moreno dat loopt tot het EK in 2020.