Jong Ajax in Eindhoven te sterk voor Jong PSV

Victor Jensen had de bezoekers in de eerste helft na een snelle aanval op 1-0 gebracht. De spelers van Jong PSV kwamen na ruim een uur op gelijke hoogte via Shurandy Sambo. Enkele minuten later scoorde Naci Ünüvar uit de rebound, nadat PSV-doelman Maxime Delanghe een schot van Sontje Hansen had gekeerd.

Telstar hield een punt over aan de uitwedstrijd bij Helmond Sport. Lance Duijvestijn opende de score geopend voor de thuisploeg, Shayne Pattynama maakte gelijk voor de club uit Velsen, die met 33 punten achtste staat.

