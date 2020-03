Bokskampioen Saunders slaat modderfiguur met bizarre video

In het filmpje plaatst de wereldkampioen in het super middengewicht (WBO-versie) een aantal stoten op een bokszak in zijn schuur. Daarna komen er een paar bizarre teksten uit zijn mond „Dit is de manier om je vrouw de mond te snoeren. Als ze binnenkomt en ze wil je iets vertellen, dan explodeer je ineens en bam, op de kin. Daarmee schakel je haar uit.”

De uitgelekte video leidde tot veel boosheid en afschuw op sociale media. Daarna betuigde Saunders (30) snel spijt. „Ik zal huiselijk geweld nooit goedpraten. Als ik een man een vrouw zie slaan, zou ik hem zelf tot moes slaan. Excuses als ik vrouwen heb beledigd.”

In 2018 ging Saunders ook al in de fout. Hij bood in een video een vrouw drugs aan om met een andere persoon seks te hebben. De controversiële bokser kreeg daarvoor van de Britse toezichthouders in het boksen een boete van ruim 100.000 euro. Mogelijk wordt hij na zijn nieuwe uitglijder wederom aangeklaagd.