Ajax staat achter vertrokken Dest

Ajax-verdediger Sergiño Dest heeft het trainingskamp in Qatar verlaten, net als landgenoot Alphonso Davies van Bayern München. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

DOHA - Ajax reisde naar het veel bekritiseerde trainingskamp in Qatar met het adagium dat sport en politiek los van elkaar moeten staan, maar heeft ervaren dat een voetbalclub de boze buitenwereld niet altijd buiten de deur kan houden. De half-Amerikaanse selectiespeler Sergiño Dest is vanuit Doha naar huis gereisd, omdat hij zich niet op zijn gemak voelde in de Golfregio door de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.