Ajax pokert op transfermarkt, ook Augsburg te sterk voor zwakke Amsterdammers

Natuurlijk scheelt het een slok op een borrel als bij de seizoenopening tegen Heracles Almelo de ’zekerheidjes’ Steven Berghuis (geschorst), Mohammed Kudus (lichtgeblesseerd) en Edson Alvarez (vakantie) er weer bij zijn. Maar het scenario dat Kudus en Alvarez voor 1 september nog vertrekken, is reëel. En door het trage handelen van Mislintat zouden ook anderen – lees: Berghuis en reserve Davy Klaassen – er weleens voor kunnen kiezen hun heil elders te zoeken.

Angstvallig stil

Waarom de directeur voetbalzaken maar geen deals sluit, is een raadsel. Dat het beleid inmiddels ’eerst verkopen, dan kopen’ is, zal nagenoeg bekend zijn. Maar áls er dan wordt verkocht, moet je wel de lijsten paraat hebben om direct meedogenloos te kunnen toeslaan. Ook met (een deel van) de miljoenen van de transfers van Jurriën Timber (40 miljoen euro) en Calvin Bassey (22,5 miljoen euro) op zak blijft het vanuit de kantoren in de Johan Cruijff ArenA echter angstvallig stil.

Daarmee loopt Mislintat het risico dat Berghuis en Klaassen eieren voor hun geld kiezen. Een rol als reserve, die hem onder Alfred Schreuder en John Heitinga soms ten deel viel, was toen al pijnlijk voor Klaassen. Maar in zo’n uitgeklede selectie óók op de bank zitten, moet als een vernedering voelen. Berghuis kwam met hoge verwachtingen naar Amsterdam en wilde in de Champions League spelen. Dat de Amsterdammers zijn ingehaald door zijn vorige club Feyenoord moet hem steken.

Alarmbel

Tegenover AT5 zei hij niet voor niets zich zorgen te maken over de kwaliteit van de selectie. „Ik denk dat Dusan Tadic de eerste alarmbel heeft laten afgaan door weg te gaan”, vertelde hij voor de camera van de Amsterdamse stadszender. „Ajax blijft Ajax. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team winnen. En op dit moment twijfel ik of we aan die verwachting kunnen voldoen.”

Tekst gaat verder onder de Tweet:

Tegen Augsburg was de harde realiteit dat zelfs een Duitse laagvlieger momenteel eenvoudig in staat is het Ajax van Steijn te verschalken. Het positiespel van de fit ogende Amsterdammers was voor rust bij vlagen aardig. Gelegenheidsaanvoerder Steven Bergwijn bleek voor rust de gevaarlijkste man en Jorrel Hato liet zien waarom de jonge speler zo wordt geprezen. Na 56 minuten benutte Brian Brobbey de strafschop, nadat hij zelf was gevloerd (1-1). Daarmee poetste de loeisterke spits de blunder van Geronimo Rulli voor rust (1-0) weg.

Francisco Conceiçao had de 1-2 op zijn schoen, maar de treffer viel ondanks de alleszeggende cornerstatistiek (1-14) aan de andere kant. En weer zag Rulli er niet goed uit (2-1). Kinderlijk balverlies van Kenneth Taylor leidde de 3-1 uit een strafschop in. Wellicht is de beschamende nederlaag geen slecht nieuws voor Steijn, omdat het Mislintat misschien weleens een keer tot spoed maant.