Rechtbank Utrecht: Feyenoord-FC Utrecht gaat door

In dat geval zou het Feyenoord een reglementaire nederlaag opleveren en zou het startbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League naar FC Utrecht gaan. Na een bijna drie uur durende zitting wees rechter Brouwer de eis af, zodat er zondagmiddag gewoon wordt afgetrapt in De Kuip, waar 6500 thuissupporters aanwezig zullen zijn.

Volgens de voorzieningenrechter leggen de argumenten van FC Utrecht te weinig gewicht in de schaal en heeft de KNVB voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Rechter Brouwer had nog een uitsmijter voor de mensen van FC Utrecht en Feyenoord. „Ik hoop van harte dat het zondag een sportieve wedstrijd kan worden.”

Verhoudingen op scherp

Het juridische steekspel heeft de onderlinge verhoudingen in het betaald voetbal verder op scherp gezet. Namens FC Utrecht betoogde advocaat Margry dat de KNVB zich niet aan de eigen play-off-reglementen hield. „Als de wedstrijd niet kan worden gespeeld, moet de wedstrijd op neutraal terrein worden gespeeld. Als er niet op een neutraal terrein gespeeld kan worden, wint FC Utrecht en verliest Feyenoord. Precies zo staat het in het reglement. Het nu door de KNVB genomen besluit staat haaks op de reglementen.”

Dat er oud zeer meespeelde, bleek wel uit de verwijzing van de advocaat van FC Utrecht naar de gang van zaken eind vorig seizoen, toen na het stilleggen van het voetbal vanwege de coronapandemie geen bekerfinale werd gespeeld en FC Utrecht daardoor werd gedupeerd.

De voetbalbond, waarbij Feyenoord zich als belanghebbende partij had gevoegd, vond dat FC Utrecht de juiste verhoudingen uit het oog verloor. „Vorig jaar kon de bekerfinale niet worden gespeeld vanwege de pandemie. FC Utrecht heeft toen hemel en aarde bewogen om de wedstrijd toch te spelen, weken en maanden later. En zelfs op Bonaire. Nu gaat het om een wedstrijd die zestien uur later moet worden gespeeld in Rotterdam”, aldus advocaat Knijff namens de KNVB.

’Niets met sportiviteit te maken’

Knijff betoogde dat de KNVB wel reglementaire mogelijkheden had om een wedstrijd uit te stellen, omdat ’Het reglement wedstrijden betaald voetbal’ zou prevaleren boven het play-offs-reglement. Advocaat Van Oosten van Feyenoord hekelde de poging van FC Utrecht om via de rechter het Europese ticket te bemachtigen. „Dat kan en mag niet gebeuren en heeft niets met sportiviteit te maken. De strijd tussen Feyenoord en FC Utrecht moet op het veld worden uitgevochten.”

Daar was rechter Brouwer het uiteindelijk mee eens, zodat er zondagmiddag om 12.15 uur wordt afgetrapt in De Kuip.