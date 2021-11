Primeur: Franca Overtoom eerste vrouwelijke official in Eredivisie

Franca Overtoom Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Als de wedstrijden in de Eredivisie komend weekeinde doorgaan, beleeft Franca Overtoom een primeur. De KNVB heeft haar aangesteld als grensrechter voor het duel in Deventer tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Daarmee is ze de allereerste vrouw die als official actief zal zijn op het hoogste niveau in het betaald voetbal in Nederland.