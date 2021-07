PSV verhuurt Timo Baumgartl aan Union Berlin

De 25-jarige Duitser kwam in 2019 voor naar verluidt 12 miljoen euro over van VfB Stuttgart en ondertekende toen een vijfjarig contract in Eindhoven. Baumgartl kon de verwachtingen echter niet waarmaken en speelde in twee jaar slechts 21 competitieduels voor PSV.

De verdediger was in zijn eerste seizoen onder trainer Mark van Bommel aanvankelijk basisspeler, maar verdween na het ontslag van Van Bommel uit de ploeg. Vorig seizoen, met zijn landgenoot Roger Schmidt als trainer, kwam Baumgartl slechts sporadisch aan spelen toe.

Union Berlin eindigde afgelopen jaar als zevende in de Bundesliga en plaatste zich voor Europees voetbal. De ploeg uit Berlijn versterkte zich deze zomer ook al met de Nederlandse verdediger Rick van Drongelen, die overkwam van Hamburger SV.