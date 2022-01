Tyson Fury incasseert met nieuwe partij recordbedrag van 28 miljoen euro

Frank Warren sleepte vrijdag met zijn bedrijf Queensberry Promotions de rechten voor het titelgevecht in de wacht dankzij een recordbod van om en nabij de 35 miljoen euro. Nooit eerder werd meer afgetikt om een bokspartij te mogen organiseren. Rivaal Eddie Hearn van Matchroom Boxing bood ’slechts’ 28 miljoen euro.

Een exacte datum en locatie voor het gevecht zijn nog niet bekend gemaakt, maar duidelijk is wel dat de clash in Groot-Brittannië gaat plaatsvinden. De laatste keer dat Fury in het Verenigd Koninkrijk zijn kunsten vertoonde, was in augustus 2018. De in 32 partijen nog steeds ongeslagen Gypsy King rekende destijds af met Francesco Pianeta. De plaats van handeling was Belfast.

De afgelopen vijf gevechten van Fury vonden allemaal in de Verenigde Staten plaats. Drie keer vocht hij tegen Deontay Wilder. Na een gelijkspel in de eerste partij, won Fury de laatste twee ontmoetingen, waardoor hij zich de WBC-kampioen mag noemen.

Dillian Whyte is de volgende tegenstander. Ⓒ HH/ANP

Dillian Whyte

Whyte vocht in totaal 30 partijen, waarvan hij er slechts twee verloor. Zijn eerste nederlaag kwam tot stand in 2015, toen Anthony Joshua een maatje te groot bleek. In 2020 kwam Whyte tekort tegen Alexander Povetkin. Een jaar later nam hij echter revanche in een rematch.

Oleksandr Usyk

Waar Fury - die recent flirtte met een clash tegen UFC-kampioen Francis Ngannou - zich de WBC-kampioen mag noemen, is de Oekraïner Oleksandr Usyk in het bezit van de overige zwaargewicht-titels. Hij werd veroverde de titels van de WBA (Super), IBF, WBO en IBO door in september 2021 Anthony Joshua te verslaan.