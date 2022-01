Remco Evenepoel klaar voor topjaar: ’Ik ben rijper geworden’

Wielrennen

Fabio Jakobsen droomt van debuut in Tour de France: ’Het allerhoogste’

Fabio Jakobsen (25) begint aan zijn vijfde seizoen bij de Belgische formatie Quick Step-Alpha Vinyl. De sprinter mikt op succes in het voorjaar, maar droomt vooral ook van zijn debuut in de Tour de France. „Dat is het allerhoogste”, zegt hij. „Ik kijk er echt naar uit om te rijden tegen de beste spr...