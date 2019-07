PSV heeft Duitse verdediger Baumgartl binnen

Daarmee is eindelijk de vacature ingevuld waar PSV al lang een geschikte kandidaat voor zocht. Zo bleek Lyanco (Torino) na een sterk toernooi in Toulon met de Brazliaanse jeugdploeg, waarop hij werd uitgeroepen tot beste speler, te duur. Baumgartl was afgelopen zomer basisspeler én finalist op het EK onder 21 met Jong Duitsland.

Bekijk ook: PSV ziet streep gezet door 15 miljoen voor Pereiro

Hij was vaak basisspeler bij VfB Stuttgart, waar hij ook werd opgeleid. Die club degradeerde afgelopen seizoen. „En daar ontstond onze kans”, zegt technisch manager John de Jong op de clubsite van PSV. „Normaal gesproken haal je als Nederlandse club geen gerenommeerde jeugdinternationals van Duitsland weg bij een club uit de Bundesliga. Na de degradatie van Stuttgart hebben we hem ons plan voorgelegd en dat bleek te bevallen. Hij heeft met Daniel Schwaab en onze trainer Mark van Bommel gesproken en Eindhoven bezocht. Toen was hij overtuigd.”

Baumgartl is nu definitief de opvolger van de transfervrij vertrokken Schwaab.