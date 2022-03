Nederland scoort weer punten in strijd met concurrent Portugal op coëfficiëntenlijst

Nederland gaat nog altijd aan kop van de UEFA-coëfficiëntenlijst over het lopende seizoen. Met 17.400 punten blijft ons land Engeland (17.285) en Frankrijk (17.280) nog nipt voor. De grootste puntenpakker is nog altijd Ajax door de bonus van de groepswinst. De Amsterdammers hebben 22.0 punten vergaard.

De twee ploegen die nog Europees actief zijn, Feyenoord en PSV, hebben respectievelijk 20.5 en 16.5 punten bijeen gesprokkeld voor de coëfficiëntenlijst en het uitgeschakelde Vitesse en AZ allebei 14.0 punten. Door de gelijke spelen tegen Bodø/Glimt en AS Roma hebben AZ en Vitesse nog eens 0,2 punt toegevoegd aan hun totalen.

Record

Het huidige totaal van 17.400 punten is een absoluut record voor het Nederlandse voetbal. Het meest succesrijke seizoen op de UEFA-coëfficiëntenranking was tot dit seizoen 2011/2012 toen er 13.600 punten werden verdiend. De Conference League – door bondscoach Louis van Gaal misprijzend Jut en Jul-competitie genoemd – heeft het Nederlandse clubvoetbal in Europa de wind flink in de zeilen gegeven qua punten op de ranking.

Zozeer zelfs dat een machtsovername lonkt in de strijd met Portugal om de belangrijke zesde plaats. Nederland is opnieuw uitgelopen ondanks de uitschakeling van Ajax door Benfica. Portugal staat op de zevende plaats in de coëfficiëntenranking over dit seizoen met 12.416 punten. De Amsterdammers hadden met het oog op de ranking een enorme slag kunnen slaan door de club uit Lissabon de voet dwars te zetten, maar beet de tanden stuk op de taaie ploeg. Portugal heeft nu nog twee potentiële puntenpakkers over: behalve Benfica in de Champions League is dat SC Braga, dat in de Europa League over twee duels te sterk was voor AS Monaco.

Goede nieuws

Op de coëfficiëntenranking over vijf seizoenen, op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld, staat Nederland momenteel nog zevende. De achterstand op nummer zes Portugal op die vijfjaarsranking is nog groot (respectievelijk 47.500 punten tegenover 52.882 punten), maar het goede nieuws voor Nederland is dat na dit seizoen de punten uit het Europese rampseizoen 2017/2018, toen Ajax en PSV meteen sneuvelden in de voorronden en Vitesse en Feyenoord weinig punten pakten in de groepsfase van respectievelijk Europa League en Champions League, wegvallen. Dat slechte seizoen drukt al jaren het totaal van Nederland op de vijfjaarsranking. Waar Nederland de slechte score van 2.900 punten ziet wegvallen, ziet Portugal juist een goede score van 9.666 punten verdampen.

En dus is Nederland nu virtueel Portugal voorbij voor de verdeling van de Europese tickets in het seizoen 2024/2025. Op dit moment kan Nederland bogen op een puntentotaal van 44.600 op die vijfjaarsranking en Portugal op 43.216 punten. Om de wisseling van de wacht ook daadwerkelijk plaats te laten vinden, is het nodig dat PSV en Feyenoord in het restant van dit seizoen én de Europees spelende clubs van Nederland in het komende seizoen de voorsprong op Portugal weten te consolideren of uit te bouwen. Het is daarom nog veel te vroeg om te juichen, maar de vooruitzichten zijn nog altijd goed, ondanks de uitschakeling van Ajax, AZ en Vitesse deze week.