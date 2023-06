Sierd de Vos hoeft ’knipoog-Kroaat’ geen schadevergoeding te betalen

Ajax speelde november 2021 tegen het Turkse Besiktas in de Champions League. Vida stond destijds aan de aftrap. Bij de toss zei De Vos: ,,Besiktas heeft ontheffing aangevraagd. Voor het meespelen van Vida, die is namelijk zo lelijk. Normaal gesproken mag hij op dit tijdstip niet spelen, omdat er veel kinderen kijken.” Die uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij de Kroaat en hij spande vervolgens een rechtszaak aan.

Vida eiste dat De Vos zijn uitspraken zou rectificeren en een schadevergoeding van 5000 euro. Als tegenargument beriep de commentator zich op de vrijheid van meningsuiting. Daar ging de rechter eind februari van dit jaar in mee. De uitspraak werd pas vorige week publiekelijk gepubliceerd.

Knipoog-Kroaat

Vida werd in 2011 wereldberoemd in Nederland als ’knipoog-Kroaat’. De verdediger speelde destijds met Dinamo Zagreb tegen Olympique Lyon en verloor met 7-1. Dat benadeelde Ajax, want de Fransen gingen door naar de knock-outfase van de Champions League. In de slotfase knipoogde Vida naar een speler van Lyon.