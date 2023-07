Femke Bol met pr naar finale 200 meter

Bol gebruikt de NK om de snelheid wat aan te scherpen. Haar specialiteit is de 400 meter horden, het nummer waarop ze Europees kampioene is, brons won op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene. Haar grote doel is volgende maand de wereldtitel in Boedapest. De Amersfoortse bewees haar vorm vorig weekeinde bij de Diamond League in Londen door haar Europees record aan te scherpen tot 51,45, de derde tijd ooit gelopen.

Raphael Bouju en Taymir Burnet, vrijdag de winnaars van respectievelijk goud en zilver op de 100 meter, waren ook de snelste twee in de halve finales van de 200 meter. Burnet kwam in de stromende regen tot 20,99 seconden, Bouju noteerde 21,25.

Verrassend NK-goud Clarke op 800 meter

Ryan Clarke heeft bij de NK atletiek in Breda verrassend de titel veroverd op de 800 meter. Hij versloeg met een sterke eindsprint favoriet Niels Laros. De 25-jarige Clarke, afkomstig uit Castricum, klokte 1.45,74. Laros bleef met een tijd van 1.46,09 achter met zilver. Het brons was voor Bram Buigel in 1.46,34.

De pas 18-jarige Laros is de nieuwe Nederlandse hardloopsensatie op de middenafstand. Hij evenaarde onlangs het Nederlands record op de 1500 meter en met die tijd van 3.32,89 verzekerde hij zich van deelname aan de WK in Boedapest volgende maand. Hij scherpte met 1.44,78 ook al het Nederlands juniorenrecord aan op de 800 meter. Die tijd ligt slechts 8 honderdsten boven de olympische limiet.

In Breda nam Laros het initiatief in de finale van de 800 meter. Hij nam al voor het ingaan van de tweede ronde de koppositie in en probeerde met een lange versnelling bij de rest weg te lopen. Clarke liep echter ogenschijnlijk gemakkelijk mee in zijn spoor en sprintte in de laatste meters voorbij Laros.