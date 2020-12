Kimberly Bos sleet zich weer in de top van World Cup

In tegenstelling tot de twee eerste wedstrijden, beide in het Letse Sigulda, was het deze keer niet de Oostenrijkse Janine Flock die met de zege aan de haal ging. De 31-jarige atlete uit Hall die bij wijze van spreken om de hoek woont bij het olympische ijskanaal van 1964, moest genoegen nemen met de vierde plaats. De Russin Elena Nikitina was de snelste, voor de duidelijkheid: over een manche.

De uitslag van de eerste afdaling werd geannuleerd, omdat de omstandigheden (sneeuwval) tijdens de race te verschillend waren om van een eerlijke strijd te kunnen spreken. Bos was daarin als vijfde geëindigd. De tweede kans greep ze met beide handen aan en zo stond ze na twintig deelneemsters als nummer twee genoteerd, 0,28 seconde achter Nikitina. Die positie bezet ze eveneens in het klassement om de World Cup, waar vanzelfsprekend Flock de lijst aanvoert. Ze heeft 650 punten, dertig meer dan de 27-jarige Nederlandse.

Rare week

„Het was spannend, maar ook een beetje een rare wedstrijd, of beter, een heel rare week. We hebben deze week slechts een trainingsdag gehad in plaats van de gebruikelijke twee. Bovendien konden we maar twee keer naar beneden, terwijl we normaal drie runs hebben. De sneeuw was de grote spelbreker. Dus je zou zeggen dat iemand als Flock extra in het voordeel was: ze traint hier altijd, want dit is haar thuisbaan. Dat bleek niet het geval.” Veertien dagen geleden toonde Bos zich al tevreden met de kleiner geworden marge ten opzichte van de Oostenrijkse, in vergelijking met de eerste wedstrijd van het seizoen.

„Igls is geen moeilijke baan, ik beschik over een goede start, en daarom ging ik er stiekem vanuit dat hier een mooie uitslag mogelijk moest zijn. Top-zes, daar had ik op ingezet. Nou, het is weer een podiumstek, en daar ben ik heel blij mee”, aldus Bos, die komende week opnieuw een World Cup afwerkt in Igls. „De weersverwachtingen zijn beter dan de voorbije dagen, al weet je het nooit in de alpen.” Aansluitend ligt de competitie stil, tot het eerste weekend van januari. „Dan beginnen we weer op de baan in Winterberg, wat ik een beetje als mijn thuiswedstrijd beschouw.”