FIH schrapt Grand Final

Dat heeft de FIH zondag in Amstelveen bekend gemaakt. De beslissing is genomen om ruimte te creëren voor de landen die zich moeten voorbereiden op de Olympische Spelen.

De nummer één van de reguliere competitie zal worden uitgeroepen tot winnaar van het nieuwe toptoernooi van de wereldhockeybond. De Grand Final zal in het post-olympisch jaar weer zijn herintrede maken.

Daarnaast past de FIH ook het format van de uit- en thuisduels aan. Ieder land speelt nog steeds tweemaal tegen elkaar, maar beide duels zullen op dezelfde locatie en in kort tijdbestek worden gespeeld. Het land met het thuisduel speelt de twee onderlinge ontmoetingen in het volgende Pro League-seizoen ’uit’. De FIH nam deze maatregel omdat de spelers klaagden over de zware belasting die het vele reizen met zich meebracht. „Om hun te ontlasten, hebben we besloten de reistijd te halveren”, reageerde Thierry Weil, directeur van de FIH.