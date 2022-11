Doet hij tóch mee? Oranje-opponent Senegal rekent op Mané bij WK in Qatar

Mané raakte dinsdagavond geblesseerd in de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Werder Bremen (6-1).

Bondscoach Aliou Cissé maakt vrijdagochtend zijn selectie voor het WK bekend. Senegal, de kampioen van Afrika, is op maandag 21 november de eerste tegenstander van Oranje op het toernooi in Qatar. De Senegalese hoop is vooral gevestigd op Mané, die onlangs in de Gouden Bal-verkiezing als tweede eindigde achter Karim Benzema (Real Madrid).

De aanvaller moest zich tegen Werder Bremen al na 20 minuten laten vervangen na een duel met verdediger Amos Pieper. De Franse sportkrant L’Équipe meldde een dag later dat Mané dusdanig geblesseerd is dat hij niet kan meedoen aan het WK. Dat werd al snel ontkracht door Bayern. „De komende dagen volgen verdere onderzoeken. We zijn in gesprek met de medische staf van de Senegalese voetbalbond”, aldus de Duitse club, die zaterdag vermoedelijk zonder Mané de eerste competitiehelft afsluit tegen Schalke 04.