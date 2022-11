Mané ondanks geblesseerd uitvallen mee naar WK met Oranje-tegenstander Senegal

Senegal maakte vrijdagochtend zijn selectie bekend. Andere bekende namen zijn die van keeper Édouard Mendy, verdediger Kalidou Koulibaly (beiden Chelsea), middenvelder Pape Gueye en aanvaller Bamba Dieng (beiden Olympique Marseille).

Mané raakte dinsdagavond geblesseerd in de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Werder Bremen (6-1). Toch wil Senegal zijn ster koste wat het koste meenemen. „Eén ding is zeker: Sadio Mané behoort tot de selectie”, zei een bron binnen de Senegalese bond donderdag al tegen het Franse persbureau AFP.

Senegal, de kampioen van Afrika, heeft als absolute uitblinker in de groep Mané, die onlangs in de Gouden Bal-verkiezing als tweede eindigde achter Karim Benzema (Real Madrid).

Vertrouwen in bondscoach

Nog voor het WK heeft de voetbalbond van Senegal het contract van bondscoach Aliou Cissé verlengd tot de zomer van 2024. Cissé werd eerder dit jaar met zijn land kampioen van Afrika. Vrijdag maakt hij zijn selectie bekend waar sterspeler Sadio Mané een vraagteken is. De aanvaller van Bayern München raakte deze week geblesseerd. Senegal is de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK in Qatar.

„De voetbalbond van Senegal verwelkomt de contractverlenging van bondscoach Aliou Cissé”, wordt gemeld op Twitter. „De ’kampioen van Afrika’ is nog tot medio 2024 verbonden aan de ploeg.”

Cissé is al bondscoach van het Afrikaanse land sinds 2015. Hij bezorgde het land dit jaar het eerste grote succes nadat Senegal in 2002 al eens een finale had verloren, met Cissé toen nog in de rol van aanvoerder.