Prachtig eerbetoon Oranje Legioen aan overleden coureur

In de negentiende ronde veerden de toeschouwers massaal op en trakteerden ze de Fransman op een staande ovatie.

Voor de start van de F1-race werd Hubert al herdacht met een minuut stilte. De Formule 2-race van zondag ging niet door.

De 22-jarige Hubert raakte zaterdagmiddag in de tweede ronde van de race een muur. De Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis. De Amerikaan is geopereerd en is buiten levensgevaar.

Max Verstappen was op het moment van het eerbetoon al niet meer aanwezig op de baan. De Nederlander viel direct na de start uit.