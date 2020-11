Argentijnse voetballer Mascherano besluit loopbaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Mascherano besluit loopbaan

23:44 uur De Argentijnse voetballer Javier Mascherano heeft zijn loopbaan per direct beëindigd. Dat vertelde hij tijdens een persconferentie bij zijn club Estudiantes de La Plata.

De 36-jarige Mascherano speelde maar liefst 147 interlands. Hij voorkwam in de halve finale van het WK van 2014 tegen het Nederlands elftal met een sliding een mogelijk winnende treffer van Arjen Robben.

Mascherano voetbalde in Europa voor West Ham United, Liverpool en FC Barcelona. Hij won tweemaal olympisch goud met Argentinië.

Voetbal: Almere City verliest koppositie

21:51 uur Cambuur heeft met een enorm pak slaag Almere City de eerste nederlaag van het seizoen toegediend (7-2). De bezoekers zijn daardoor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijt aan De Graafschap.

In het doelpuntenfestijn onderstreepte Cambuur nog maar eens de meest scorende ploeg uit de divisie te zijn. Bij rust stond het al 4-1 voor de ploeg uit Leeuwarden dankzij treffers van Mitchel Paulissen, Erik Schouten, Jamie Jacobs en Michael Breij. Delvechio Blackson deed nog wat terug namens Almere City.

Na rust scoorde de ploeg van trainer Henk de Jong drie keer in vijf minuten. Twee goals van Robert Mühren en eentje van Giovanni Korte vergrootten de ellende bij Almere. Damon Mirani bepaalde de eindstand in blessuretijd op 7-2.

Almere City heeft na twaalf wedstrijden 27 punten. Cambuur heeft 2 punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De Graafschap is met 28 punten de nieuwe koploper.

Autosport: Nederlands succes in Formule 4

Op het Circuit de Catalunya heeft Thomas ten Brinke zijn eerste race in een zogeheten single seater gewonnen. De 15-jarige coureur, die wordt begeleid door Giedo van der Garde en vorig jaar wereldkampioen karten werd in de OK-klasse, was tijdens de slotwedstrijd in het Spaanse Formule 4-kampioenschap de snelste.

Zijn 16-jarige landgenoot Kas Haverkort eindigde als tweede. Haverkort had eerder de titel in het kampioenschap al veiliggesteld.

Ten Brinke stapte pas halverwege het seizoen in, maar eindigde alsnog als derde in de titelstrijd.

Voetbal: Mri-scan moet ernst knieblessure Busquets duidelijk maken

17:35 uur Sergio Busquets mist dinsdag mogelijk de thuiswedstrijd van Spanje tegen Duitsland in de Nations League. De middenvelder heeft een knieblessure overgehouden aan het uitduel van zaterdag met Zwitserland (1-1).

Een mri-scan moet duidelijk maken wat er met de linkerknie van Busquets aan de hand is. Trainer Ronald Koeman van Barcelona zal de uitslag van de scan ook met spanning afwachten. Barcelona speelt zaterdag tegen Atlético Madrid.

Tennis: Sabalenka klopt Mertens en pakt titel in Linz

17:15 uur Tennisster Arina Sabalenka heeft het toernooi van Linz op haar naam geschreven. De in Oostenrijk als eerste geplaatste Wit-Russische won in twee sets van de Belgische Elise Mertens: 7-5 6-2.

Het toernooi in Linz kreeg met de als eerste geplaatste Sabalenka en de als tweede geplaatste Mertens de gedroomde finale. In de eerste set gingen de breaks over en weer. Sabalenka brak haar Belgische opponente drie keer, één keer vaker dan ze haar opslagbeurt zelf inleverde. In de tweede set nam de Wit-Russische al snel een break voorsprong en hield die vast. Nadat ze de tweede keer de opslag van de Belgische veroverde, was de partij gespeeld.

Voor de nummer 11 van de wereld uit Wit-Rusland is het de derde WTA-titel dit jaar. Ze won eerder in februari het toernooi van Doha en in oktober het toernooi van Ostrava.

Golf: Van Dam eindigt als vierde in Saudi-Arabië

16.12 uur: Anne van Dam is dankzij een sterke slotronde van 68 slagen (-4) op de vierde plaats geëindigd bij de Ladies International in Saudi-Arabië. De 25-jarige Arnhemse liet tijdens haar afsluitende omloop op de Royal Greens Golf & Country Club vijf birdies en een bogey noteren. Het was haar beste rondje tijdens de eerste editie van het evenement, dat een prijzengeld kende van 1 miljoen dollar. Van Dam hield ruim 34.000 dollar over aan haar optreden in Saudi-Arabië.

Na een moeizame start (74 slagen) kwam ze steeds beter in haar spel. Dankzij scores van 69, 70 en 68 wist Van Dam toch nog in de bovenste regionen te belanden. Met een eindtotaal van 281 kwam ze drie slagen tekort op de Deense Emily Pedersen en de Engelse Georgia Hall. Pedersen, de nummer 1 op de Europese ranglijst, won op de eerste hole van de play-off en verdiende met haar tweede eindzege in dit seizoen een bedrag van ruim 125.000 dollar. In augustus won ze ook al het Ladies Open in Tsjechië.

Motorsport: Mir nieuwe wereldkampioen MotoGP

15.06 uur: De Spanjaard Joan Mir is de nieuwe wereldkampioen in de MotoGP. De 23-jarige coureur van Suzuki eindigde in de Grote Prijs van Valencia als zevende en die klassering volstond om in de voorlaatste race van het jaar een onoverbrugbare voorsprong te nemen op de concurrentie in het kampioenschap.

De Italiaan Franco Morbidelli, die nog kanshebber was op de titel, deed wat hij moest doen. De coureur van Yamaha won de race na een spectaculair duel met de Australiër Jack Miller, maar Mir scoorde met zijn klassering genoeg punten om de titel veilig te stellen. Hij is de opvolger van Marc Marquez, de zesvoudig wereldkampioen die al aan het begin van het seizoen zijn rechterarm brak en niet meer in actie kwam.

Voetbal: Oranjevrouwen oefenen op 27 november tegen Verenigde Staten

14.39 uur: Het Nederlands vrouwenelftal speelt op 27 november een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten. Oranje treft de wereldkampioen in het Rat Verlegh Stadion in Breda.

Het is de eerste keer dat beide landen tegen elkaar spelen na de finale van het WK 2019 in Lyon, waarin ’Team USA’ met 2-0 te sterk was. De aftrap in Breda is om 18.35 uur.

De Amerikaanse voetbalvrouwen staan eerste op de FIFA-ranking en zijn het meest succesvolle team in de historie van het vrouwenvoetbal. Zij waren bij alle edities van het WK aanwezig en pakten elke keer een medaille: vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. De ’Oranje Leeuwinnen’, momenteel vierde op de FIFA-ranglijst, zijn sinds de verloren WK-finale met negen gewonnen interlands en drie gelijke spelen al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen.

„Nu de EK-kwalificatie binnen is, kan onze focus volledig op de Olympische Spelen van volgend jaar”, zegt bondscoach Sarina Wiegman. „We kunnen ons met zo’n toptegenstander geen betere start van die voorbereiding wensen; het is echt een meetmoment om te kijken waar we staan. Natuurlijk is het ook nog eens extra speciaal omdat het de herhaling is van de WK-finale van vorig jaar.”

Voetbal: Go Ahead Eagles verslaat FC Den Bosch

14.36 uur: Go Ahead Eagles heeft tegen FC Den Bosch de vijfde zege van het seizoen geboekt. De ploeg van coach Kees van Wonderen was in eigen huis in Deventer met 3-0 te sterk voor FC Den Bosch. Go Ahead stijgt door de zege naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 19 punten .

Antoine Rabillard opende na ruim een kwartier de score voor de thuisploeg. Kort daarop kwam Go Ahead op 2-0 door een eigen doelpunt van Daniel Noels. Vlak voor rust maakte Bas Kuipers met een hard laag schot vanaf de linkerkant de 3-0. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.

Tennis: Rus pakt met Zidansek dubbeltitel in Linz

14.32 uur: Arantxa Rus heeft met haar dubbelpartner Tamara Zidansek uit Slovenië op het toernooi in Linz de dubbelspeltitel veroverd. Het duo versloeg in de finale in de Oostenrijkse stad de als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Lucie Hradecka en Katerina Siniakova in twee sets: 6-3 6-4.

Voor Rus is het de derde keer dat ze een titel in het dubbelspel verovert op de WTA Tour. In augustus won ze samen met Zidansek ook het dubbelspel op het toernooi van Palermo. In 2017 won ze het dubbeltoernooi in het Zweedse Bastad met landgenote Quirine Lemoine.

In het enkelspel werd Rus deze week in de tweede ronde van het toernooi van Linz uitgeschakeld. De 29-jarige tennisster verloor van de Russin Veronika Kudermetova. Desondanks kan de tennisster terugkijken op een succesvol seizoen, waarin ze naast de twee dubbeltitels de halve finales in het enkelspel haalde in Monterrey in Mexico en op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat dit jaar in New York werd gespeeld, maar nipt verloor van Serena Williams.

Op de wereldranglijst steeg ze naar de 72e plaats dit jaar, waarmee ze weer in de buurt komt van haar hoogste positie. In augustus 2012 haalde Rus de 61e plaats.

Motorsport: Bendsneyder achtste in Moto2 Valencia, zege Martin

13.50 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft met de achtste plaats in de Grote Prijs van Valencia zijn beste resultaat van het seizoen in de Moto2 behaald. De 21-jarige Rotterdammer, die na dit seizoen moet vertrekken bij het raceteam van Roelof Waninge, startte als negende en wist zich een plek te verbeteren. De zege ging naar de Spanjaard Jorge Martín.

Marco Bezzecchi pakte vroeg in de race de leiding op het Circuit Ricardo Tormo, maar de Italiaan stond die in de slotronde af aan zijn landgenoot Fabio di Giannantonio. Die ging echter vlak daarna onderuit. In het laatste deel werd Bezzecchi aan kop voorbijgestoken door Martín en Héctor Garzó, waarbij Martín zijn landgenoot op de finish maar nipt voorbleef. Voor Bezzecchi resteerde de derde plek.

Enea Bastianini, de leider in het wereldkampioenschap, eindigde als zesde. Met nog één race te gaan is de strijd in het wereldkampioenschap nog niet beslist. Bastianini is op 194 punten gekomen. De Italiaan liep uit op Sam Lowes. De Britse nummer 2 in het WK finishte pas als veertiende en heeft 180 punten. Luca Marini, die als vijfde eindigde in de race, staat derde met 176 punten.

Bendsneyder pakte vorige week op hetzelfde circuit tijdens de Grote Prijs van Europa WK-punten door als veertiende te eindigen. In de eerste race van het seizoen in Qatar was de coureur van NTS RW Racing als elfde geëindigd. Hij heeft nu 15 punten.

Motorsport: Moto3-coureur Arbolino strijdt met eerste seizoenszege mee in WK

12.39 uur: Motorcoureur Tony Arbolino heeft de Grote Prijs van Valencia in de Moto3 gewonnen. De Italiaan was in de race op het circuit in de Spaanse stad de snelste voor de Spanjaarden Sergio Garcia en Raul Fernandez. Voor Arbolino is het de eerste zege dit seizoen.

In de stand om het wereldkampioenschap blijft Albert Arenas de leiding houden. De Spanjaard eindigde als vierde en komt in de WK-stand op 170 punten. Hij liep daarmee uit op de Japanner Ai Ogura, die als achtste over de finish kwam en nu op 162 punten staat. Arbolino rukte door zijn zege op maar de derde plaats in de stand. De Italiaan heeft 159 punten.

Volgend weekend volgt de laatste race van het seizoen in Portugal.

Voetbal: Oekraïne stuurt besmette internationals naar huis

09.39 uur: Bondscoach Andrej Sjevtsjenko van het Oekraïense voetbalelftal heeft zijn vier spelers die besmet zijn met het coronavirus naar huis gestuurd.

Met de rest van zijn selectie neemt de ploeg het dinsdag op tegen Zwitserland in Luzern, zei de coach na de nederlaag (1-3) zaterdag in Leipzig tegen Duitsland in de Nations League.

Vier spelers en een staflid testten vrijdag positief op het coronavirus. Een van hen was topschutter Andrej Jarmolenko. Het was even onzeker of de ploeg kon spelen tegen Duitsland, maar nadat bij een volgende testronde alle overige spelers negatief testten, kon de wedstrijd doorgaan. „Het was een zenuwslopende dag”, zei Sjevtsjenko. „We houden de besmette spelers niet langer bij de ploeg. Ze vliegen terug naar Kiev.”

Duitsland nam door de zege de leiding in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Oekraïne staat derde.