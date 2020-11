Sport kort: Oekraïne stuurt besmette internationals naar huis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Oekraïne stuurt besmette internationals naar huis

09.39 uur: Bondscoach Andrej Sjevtsjenko van het Oekraïense voetbalelftal heeft zijn vier spelers die besmet zijn met het coronavirus naar huis gestuurd.

Met de rest van zijn selectie neemt de ploeg het dinsdag op tegen Zwitserland in Luzern, zei de coach na de nederlaag (1-3) zaterdag in Leipzig tegen Duitsland in de Nations League.

Vier spelers en een staflid testten vrijdag positief op het coronavirus. Een van hen was topschutter Andrej Jarmolenko. Het was even onzeker of de ploeg kon spelen tegen Duitsland, maar nadat bij een volgende testronde alle overige spelers negatief testten, kon de wedstrijd doorgaan. „Het was een zenuwslopende dag”, zei Sjevtsjenko. „We houden de besmette spelers niet langer bij de ploeg. Ze vliegen terug naar Kiev.”

Duitsland nam door de zege de leiding in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Oekraïne staat derde.