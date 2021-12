Sifan Hassan gaat voor bizarre combinatie bij Olympische Spelen 2024

Afgelopen zomer in Tokio was Hassan de eerste atlete die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een Olympische Spelen. Ze voltooide die unieke trilogie met drie medailles: goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Hassan vertelde na haar laatste race in Tokio al dat ze een marathon wil gaan lopen.

Na het Sportgala in Haarlem, waar Hassan vanwege een positieve coronatest ontbrak in de zaal, onthulde de atlete in een videogesprek dat ze droomt van marathongoud op de Spelen. „We hebben al zilver gepakt met Abdi Nageeye. Ik wil nu goud winnen op de marathon. Het zou toch fantastisch zijn als wij als klein land alle Afrikanen verslaan op de marathon? Ik houd van uitdagingen. De marathon is een grote afstand, ik wil die heel graag gaan lopen.”

Sifan Hassan toont trots haar drie gewonnen olympische medailles. Ⓒ HH/ANP

Komend jaar richt Hassan zich op de WK in de Amerikaanse stad Eugene, waar ze op de baan opnieuw medailles wil oogsten. Haar eerste wedstrijd over 42,195 kilometer moet dan in 2023 gaan plaatsvinden, een jaar voor de Spelen. „Ik wil de baan en de marathon gaan combineren. Vorig jaar dacht ik dat ik geen 1500 meter zou kunnen doen in combinatie met de 5000 en 10.000 meter. Maar ik heb die drie afstanden allemaal gelopen in Tokio. Dus dit wil ik ook gaan proberen. Het is mijn droom om in Parijs de baan en de marathon te doen. Hopelijk blijf ik gezond. Als ik ga trainen voor de marathon, dan weet ik of ik het kan.”

De geboren Ethiopische heeft al bewezen dat ze zeer uiteenlopende afstanden aankan, van de 800 meter tot de halve marathon. Hassan heeft onder meer het wereldrecord op de Engels mijl in bezit, de Europese records op de 5000 meter, 10.000 meter en halve marathon en het werelduurrecord.

Sifan Hassan kon niet aanwezig zijn bij het gala vanwege een positieve coronatest. Ⓒ HH/ANP

Annemiek van Vleuten

Hassan stemde bij de verkiezing van Sportvrouw van het Jaar zelf op Annemiek van Vleuten. In eerste instantie wilde de olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter niet zeggen op wie ze had gestemd. „Niet op mezelf in ieder geval.” Na overleg met haar manager vertelde Hassan toch dat haar stem naar Van Vleuten was gegaan, die in Tokio goud (op de tijdrit) en zilver (wegwedstrijd) won.

Corona

De 28-jarige atlete woont en traint normaal gesproken in de Verenigde Staten, maar was speciaal voor het Sportgala naar Nederland gekomen. Op de dag van het gala testte Hassan echter positief op het coronavirus, waardoor ze niet bij de prijsuitreiking in de Lichtfabriek in Haarlem kon zijn. Vanuit het kantoor van haar managementbureau in Nijmegen reageerde Hassan, met de Jaap Eden voor zich, op haar uitverkiezing.

Sifan Hassan was de Nederlandse vlagendraagster tijdens de sluitingsceremonie. Ⓒ HH/ANP

„Voordat ik naar Nederland ben gevlogen, heb ik een paar tests gedaan die allemaal negatief waren. En nu ben ik hier ineens positief. Ik weet niet hoe het komt, ik heb ook geen klachten”, zegt Hassan, die ’s ochtends nog had getraind. „Misschien is het een vals-positieve test. Daarom laat ik me donderdag nog een keer testen.”

Twee jaar geleden zat Hassan in de VS toen ze werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Nu was ze wel naar Nederland gereisd. „Ik wilde heel graag in de zaal zijn, zelfs als ik deze prijs niet zou krijgen. Eén keer winnen is al supermoeilijk, maar twee keer is helemaal bijzonder. Want deze prijs geldt niet alleen voor de atletiek, maar voor alle sporten in een land. Ik ben hier dus supertrots op. Ik hoop dat ik kinderen kan inspireren met mijn prestaties. Het gaat niet alleen om de beste worden in sport, maar ook om gezond leven. Ik vind het mooi om atletiek populair te maken in Nederland. Wie weet is er over twintig jaar wel een Nederlandse atleet die nog beter is dan ik.”

Slapen, wandelen en eten

Na haar unieke trilogie op de Spelen, met brons op de 1500 meter en goud op de 5000 en 10.000 meter, heeft Hassan naar eigen zeggen drie maanden „bijna niets” gedaan. „Alleen slapen, wandelen en wat eten met vrienden. Nu ben ik weer gemotiveerd. Ik mis de atletiek, ik mis het trainen.” Zodra Hassan uit quarantaine is, gaat ze naar Namibië om daar te trainen. „Want hier is het een beetje koud, daar is het lekker weer. Ik ga me dan voorbereiden op de WK van komend jaar in Amerika.”