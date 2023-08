Sherida Spitse na WK-uitschakeling: ’Terecht? Vooral zuur’

„We hebben alles gegeven en gestreden voor wat we konden tegen een goed Spanje”, zei Spitse in een eerste reactie bij de NOS. „Maar het houdt nu op. In de eerste helft hadden zij grotere kansen dan wij. Als ik kijk naar de tweede helft, waren we echt niet minder dan Spanje. We hebben echt goede kansen gehad en maak je ook de 1-1, waardoor je verlenging afdwingt. Daarin krijg je zelf twee grote kansen en dan valt-ie aan de andere kant. Ik weet niet dit terecht is, het is vooral heel zuur. Er is wel trots gevoel, dat we weer terug zijn bij de top. Dat waren we een tijdje niet, dus daar kunnen we mee door”, aldus Spitse.

Tot slot had ze nog een paar woorden over voor Stefanie van der Gragt, die de laatste wedstrijd uit haar loopbaan speelde. „Het is zonde dat het zo eindigt. Ze heeft een hele mooie carrière gehad. Daar hebben we van genoten met z’n allen, deze doet nog even pijn.”