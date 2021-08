Max Verstappen houdt vertrouwen: ’Ik ben sneller dan Hamilton’

Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen en Lando Norris (v.l.n.r.) zorgen door toedoen van de Finse Mercedes-coureur voor heel wat brokstukken in de eerste bocht. Ⓒ Foto Peter van Egmond

BOEDAPEST - Erik van Haren Max Verstappen gaat binnenkort een weekje op vakantie om even bij te tanken na een doldwaze eerste seizoenshelft. De leiding in de strijd om het wereldkampioenschap is hij in Hongarije kwijtgeraakt, maar zijn zelfvertrouwen heeft absoluut geen deuk opgelopen.