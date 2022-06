Sport Kort: Celtics beginnen goed aan NBA Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Argentijn Lorenzo nieuwe bondscoach Colombia

08:28 uur: Néstor Lorenzo is de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg van Colombia. De 56-jarige Argentijn heeft voor vier jaar getekend bij de Colombiaanse bond.

Lorenzo is de opvolger van Reinaldo Rueda, die half april werd ontslagen. Rueda slaagde er met de Colombiaanse ploeg niet in zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Het team van Feyenoorder Luis Sinisterra eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie op de zesde plaats.

Lorenzo was de assistent van José Pékerman, onder meer op de WK's van 2006, 2014 en 2018. Lorenzo komt over van FBC Melgar uit Peru.

Colombia speelt op 5 juni een oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië.

Belgische tennisster Flipkens beëindigt loopbaan

08:09 uur: De Belgische tennisster Kirsten Flipkens heeft haar afscheid aangekondigd. De 36-jarige Flipkens, de voormalig nummer 13 van de wereld, speelt op Wimbledon haar laatste toernooi. Ze is op de wereldranglijst afgezakt naar positie 307.

Flipkens, liefkozend Flipper genoemd, wist twee WTA-toernooien te winnen. In 2012 was ze de beste in het Canadese Quebec, drie jaar geleden schreef ze het toernooi van Houston op haar naam. In 2013 bereikte ze de halve finales van Wimbledon. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares Marion Bartoli uit Frankrijk.

Flipkens stond ook twee keer in de finale van het grastoernooi van Rosmalen. In 2013 verloor ze van Simona Halep uit Roemenië, in 2018 van de Servische Aleksandra Krunic.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.

Celtics nemen de leiding in NBA Finals

07:18 uur: De Boston Celtics hebben de leiding genomen in de NBA Finals. De Celtics wonnen tegen Golden State Warriors het eerste duel, gespeeld in San Francisco, met 120-108.

Bij het ingaan van het laatste kwart leidden de Warriors nog met 92-80. In het vierde kwart kwamen de Celtics echter tot 40 punten, tegenover slechts 16 voor de thuisploeg.

Ook de tweede wedstrijd wordt in San Francisco gespeeld. De club die als eerste vier duels weet te winnen, mag zich de nieuwe kampioen van de NBA noemen.

De Celtics kunnen voor het eerst sinds 2008 kampioen worden, de Warriors zegevierden vier jaar geleden voor het laatst.