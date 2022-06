Sport Kort: Van Aert en Roglic kopstukken supersterk Jumbo in Dauphiné

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jumbo-Visma met topformatie naar Dauphiné

19.40 uur: De Nederlandse wielerformatie Jumbo-Visma komt met een sterke formatie aan de start van het Critérium du Dauphiné. Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic zijn onder meer van de partij. Hele grote verwachtingen zijn er echter niet. „De Tour de France is het belangrijkste, deze koers winnen is geen doel op zich”, aldus ploegleider Grischa Niermann.

„We bekijken het van dag tot dag. We denken dat de renners na een eerste hoogtestage wel in orde zijn en dan willen we ons laten zien”, zei de ploegleider op de website van het team. „Maar deze koers is vooral een goede voorbereiding op de Tour. Na de Dauphiné volgt er nog een hoogtestage, maar het is ook belangrijk om te koersen in de voorbereidingsperiode en dan komt deze wedstrijd op het perfecte moment.”

Roglic en Van Aert waren eerder al succesvol in de Dauphiné. De Sloveen won in 2020 een rit en de Belgische kampioen schreef al drie ritten op zijn naam, waaronder een tijdrit. „Ik verwacht dat met name Primoz en Wout hun vorm willen testen en met koersritme verder zullen aanscherpen”, aldus Niermann. „Vele ogen zullen op ons gericht zijn, dus we zullen met verstand moeten koersen.”

Ook Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Chris Harper starten voor Jumbo-Visma in de Dauphiné, die van 5 tot en met 12 juni wordt verreden.

Judoka Gersjes vijfde bij Grand Slam in Tbilisi

17.19 uur: Amber Gersjes is er bij de Grand Slam in Tbilisi niet in geslaagd een medaille te winnen. De Nederlandse judoka eindigde in de klasse tot 48 kilogram als vijfde. Pleuni Cornelisse (klasse tot 57 kilogram) en Naomi van Knevel (klasse tot 52 kilogram) wisten het finaleblok niet te halen.

In het weekeinde komen nog vijf Nederlandse judoka’s in actie. Zaterdag verschijnen Geke van den Berg (-63 kilogram), Hilde Jager (-70 kilogram) en Sanne van Dijke (-70 kilogram) op de tatami en zondag is het de beurt aan Karen Stevenson (-78 kilogram) en Marit Kamps (+78 kilogram).

EK wielrennen op de weg in 2023 definitief in Drenthe

17.19 uur: De EK wielrennen op de weg vinden volgend jaar plaats in Drenthe. De Europese wielerbond UEC heeft de Europese kampioenschappen 2023 officieel toegekend aan die provincie. De EK zal zich van 20 tot en met 24 september 2023 onder andere afspelen op en rond de VAM-berg.

Op de top van de VAM-berg heeft sportgedeputeerde Henk Brink van Drenthe samen met vertegenwoordigers van UEC, de Nederlandse wielerbond KNWU en organisator Courage Events de samenwerking bekrachtigd. „Wij hebben de afgelopen jaren al een aantal keer de NK wegwielrennen mogen organiseren in Drenthe en afgelopen najaar de EK veldrijden”, zei Brink. „Daarna hebben we nog een tandje bijgeschakeld en zijn nu hartstikke trots dat we de EK wegwielrennen 2023 in onze fietsprovincie mogen organiseren.”

In het weekend van 24-26 juni vinden de NK wegwielrennen van dit jaar plaats in Drenthe, met voor de derde keer een wedstrijd op en rond de VAM-berg. In tegenstelling tot andere jaren is de wedstrijd voor de profwielrenners op de vrijdag in plaats van de zondag.

De strijd om de Europese wegtitels bestaat sinds 1995 en vond eerder drie keer in Nederland plaats: in Valkenburg en Heerlen (2006), in Goes (2012) en in Alkmaar (2019). Dit jaar worden de EK in het Duitse München verreden.

Volleybalsters in Nations League kansloos tegen Italië

16.33 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun derde wedstrijd in de Nations League verloren. Het team van bondscoach Avital Selinger was in Ankara kansloos tegen Italië: 3-0. De setstanden waren 25-19 25-15 25-15. De partij duurde slechts een uur en een kwartier. Oranje verloor eerder met 3-1 van China en met 3-2 van Bulgarije.

Selinger startte tegen de Italiaanse vrouwen met Elles Dambrink (diagonaal), Jolien Knollema en Marrit Jasper (passers/lopers), Britt Bongaerts (spelverdeler), Juliet Lohuis en Eline Timmerman (middens) en libero Myrthe Schoot. Daarmee was het team, qua beginopstelling, op twee plekken aangepast in vergelijking met de ontmoeting met Bulgarije van een dag eerder. Dambrink mocht nu spelen in plaats van Celeste Plak en Knollema verving Fleur Savelkoel.

Nederland, de nummer 6 van de wereld, kon in de eerste set nog een beetje meekomen met Italië, de mondiale nummer 8. In de tweede en derde set was van een echte wedstrijd nauwelijks sprake.

Oranje speelt de Nations League ter voorbereiding op het WK in eigen land en Polen (23 september tot en met 15 oktober). In de Nations League is Servië zondag de eerstkomende tegenstander voor Nederland.

Phil Foden test positief op corona en mist interlands met Engeland

16.01 uur: Phil Foden moet de eerstkomende twee interlands van Engeland aan zich voorbij laten gaan. De voetballer van Manchester City testte positief op het coronavirus en heeft het trainingskamp daardoor verlaten.

Foden mist zaterdag de uitwedstrijd tegen Hongarije en dinsdag het uitduel met Duitsland. Beide wedstrijden maken deel uit van het toernooi om de Nations League. Engeland speelt daarna nog thuis tegen Italië (11 juni) en Hongarije (14 juni), ook om de Nations League.

„Hopelijk kan Phil weer aansluiten als we terugkeren uit Duitsland”, zei bondscoach Gareth Southgate. „Het ligt een beetje aan de symptomen die hij op dat moment heeft.”

Hongarije speelt de wedstrijd tegen Engeland voor 30.000 mensen. Het duel moet eigenlijk voor lege tribunes worden gespeeld, omdat Hongarije een straf uitzit wegens racisme. De Hongaren maken gebruik van een maas in de reglementen van de UEFA, waardoor kinderen wel het stadion in mogen. Volgens de regels moet elke groep van tien kinderen worden begeleid door één volwassene.

Waterpoloërs Het Ravijn na afwijzen protest definitief kampioen

12:32 uur: De waterpoloërs van Het Ravijn zijn zeker van de landstitel. Een protest van Polar Bears, dat de tegenstander van de club uit Nijverdal was in de finale, is door zwembond KNZB afgewezen.

Polar Bears was het niet eens met het verloop van de slotfase van de derde en laatste wedstrijd in de play-offs. Bij een stand van 9-9 zette Bas te Brake Het Ravijn op voorsprong, maar de schotklok was op dat moment al afgelopen. De scheidsrechters keurden de treffer toch goed. Polar Bears wilde dat de laatste minuten van de wedstrijd, bij een stand van 9-9, worden overgespeeld. Het Ravijn won met 11-10.

„Het protest is door de protestcommissie in beraad genomen en afgewezen vanwege ’vormgebrek’. De commissie stelt dat Polar Bears binnen 15 minuten na de wedstrijd via een speciaal formulier in protest had moeten gaan, maar stelt vast dat dit niet gebeurd is”, aldus de KNZB.

„We accepteren dit en feliciteren Het Ravijn met de landstitel. Die ploeg heeft het ook echt verdiend. We zijn trots op onze ploeg en wat de mannen gepresteerd hebben. Ik ga Het Ravijn bellen om ze nogmaals te feliciteren”, zegt Rob van de Blaak, technisch directeur van Polar Bears. Van de Blaak vindt het beter dat dit soort situaties in de toekomst niet meer voorkomen en heeft de KNZB daarom aanbevelingen gedaan. „De KNZB neemt de aanbeveling met betrekking tot een onafhankelijke of gemengde jury bij play-offs van Van de Blaak ter harte en zal in de organisatie van toekomstige play-offs hier rekening mee houden”, meldt de KNZB.

Voor Het Ravijn betekende het zondag de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Márquez wil na nieuwe operatie in 2023 terugkeren

11:02 uur: Marc Márquez wil in 2023 terugkeren in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen uit Spanje zegt dat na een nieuwe operatie aan zijn arm, die succesvol is verlopen. De 29-jarige Márquez blijft voorlopig in de Verenigde Staten om verder aan zijn herstel te werken.

Márquez brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het hele seizoen, omdat hij nog drie operaties moest ondergaan. Márquez maakte daarna zijn rentree, maar een nieuwe operatie bleek toch nodig. Afgelopen weekeinde ging de motorcoureur onderuit tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Italië. In de wedstrijd van zondag eindigde Márquez als tiende.

Nys naar Trek-Segafredo

11.01 uur: Thibau Nys fietst vanaf augustus voor Trek-Segafredo. De 19-jarige Belgische wielrenner en veldrijder ondertekent een contract tot 2024 bij het Amerikaanse team dat uitkomt in de WorldTour. Als veldrijder blijft hij uitkomen voor Baloise Trek Lions.

De 19-jarige zoon van Sven Nys behaalde vorig jaar zijn eerste grote succes op de weg door het EK voor beloften in het Italiaanse Trento te winnen. Onlangs eindigde Nys als derde in de Antwerp Port Epic, achter winnaar Florian Vermeersch en Gianni Vermeersch. Aansluitend won hij de Flèche du Sud in Luxemburg.

„Ik denk dat dit de juiste stap op het juiste moment is om mezelf op het hoogste niveau te krijgen. Rijden in de WorldTour op de weg is altijd al een droom geweest. Op deze manier kan ik het blijven combineren met het veldrijden”, aldus Nys.

Hockeyclub Amsterdam contracteert Indiër Singh

11:01 uur: Hockeyclub Amsterdam heeft de Indiër Rupinder Pal Singh gecontracteerd. De 31-jarige verdediger speelde al 223 interlands voor India. Daarin was hij goed voor 119 doelpunten.

„Ik ben erg blij om deel uit te maken van deze historische club. Ik kijk er enorm naar uit om met de beste spelers ter wereld te spelen”, aldus Singh.

Singh veroverde vorig jaar een bronzen plak op de Olympische Spelen van Tokio.

Amsterdam eindigde afgelopen seizoen als vierde in de hoofdklasse. De titel ging naar Bloemendaal.

Argentijn Lorenzo nieuwe bondscoach Colombia

08:28 uur: Néstor Lorenzo is de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg van Colombia. De 56-jarige Argentijn heeft voor vier jaar getekend bij de Colombiaanse bond.

Lorenzo is de opvolger van Reinaldo Rueda, die half april werd ontslagen. Rueda slaagde er met de Colombiaanse ploeg niet in zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Het team van Feyenoorder Luis Sinisterra eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie op de zesde plaats.

Lorenzo was de assistent van José Pékerman, onder meer op de WK’s van 2006, 2014 en 2018. Lorenzo komt over van FBC Melgar uit Peru.

Colombia speelt op 5 juni een oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië.

Belgische tennisster Flipkens beëindigt loopbaan

08:09 uur: De Belgische tennisster Kirsten Flipkens heeft haar afscheid aangekondigd. De 36-jarige Flipkens, de voormalig nummer 13 van de wereld, speelt op Wimbledon haar laatste toernooi. Ze is op de wereldranglijst afgezakt naar positie 307.

Flipkens, liefkozend Flipper genoemd, wist twee WTA-toernooien te winnen. In 2012 was ze de beste in het Canadese Quebec, drie jaar geleden schreef ze het toernooi van Houston op haar naam. In 2013 bereikte ze de halve finales van Wimbledon. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares Marion Bartoli uit Frankrijk.

Flipkens stond ook twee keer in de finale van het grastoernooi van Rosmalen. In 2013 verloor ze van Simona Halep uit Roemenië, in 2018 van de Servische Aleksandra Krunic.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.

Celtics nemen de leiding in NBA Finals

07:18 uur: De Boston Celtics hebben de leiding genomen in de NBA Finals. De Celtics wonnen tegen Golden State Warriors het eerste duel, gespeeld in San Francisco, met 120-108.

Bij het ingaan van het laatste kwart leidden de Warriors nog met 92-80. In het vierde kwart kwamen de Celtics echter tot 40 punten, tegenover slechts 16 voor de thuisploeg.

Ook de tweede wedstrijd wordt in San Francisco gespeeld. De club die als eerste vier duels weet te winnen, mag zich de nieuwe kampioen van de NBA noemen.

De Celtics kunnen voor het eerst sinds 2008 kampioen worden, de Warriors zegevierden vier jaar geleden voor het laatst.