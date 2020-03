Oranje krijgt klap op klap

Robin Haase (r) en Paul Haarhuis Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De magie van captain Paul Haarhuis is al een paar jaar uitgewerkt. Hij leek in zijn beginjaren als Oranje-coach over bijzondere gaven te beschikken, maar won slechts één van zijn elf laatste confrontaties in de Fed Cup en de Davis Cup. Tijdens de belangrijke Davis Cup-ontmoeting in Kazachstan pakten zijn keuzes ook niet goed uit en dus gaan de Nederlandse mannen – net als hun vrouwelijke collega’s – niet naar de grote finale.