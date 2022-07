Premium Het beste van De Telegraaf

Tot en met openingsduel van zaterdag tegen Zweden onderwerp van gesprek Zaak-Pauw zorgt voor grauwsluier EK-voorbereiding Leeuwinnen

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Jackie Groenen lacht na de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland naar het publiek. De schokkende onthullingen van Vera Pauw (inzet) over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verstoren de feestelijkheden. Ⓒ PRO SHOTS & ANP/HH

AMSTERDAM - Het uitzwaaiduel van de Nederlandse voetbalvrouwen richting het EK had een feest moeten worden. Het oefenduel tegen Finland in de Grolsch Veste kende ook een feestelijk verloop, met een 2-0 zege en 14.000 enthousiaste fans op de tribunes. Maar de schokkende onthullingen van Vera Pauw over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag legden een grauwsluier over de wedstrijd. De zaak zal tot en met het openingsduel van zaterdag tegen Zweden onderwerp van gesprek blijven.